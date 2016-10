Mannheim von Sparplänen wohl nicht verschont

Bombardier beschäftigt in Mannheim rund 1000 Mitarbeiter. © rinderspacher

Mannheim. Illusionen, dass es im Bombardier-Werk in Mannheim mit seinen 1000 Beschäftigten Ruhe gibt, hat sich Betriebsratsvorsitzender Jürgen Runge nicht gemacht. "Doch dass es in so massiver Form zu dieser Zeit kommt, habe ich nicht erwartet", sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Noch wisse er nicht, welche Betriebe und welche Bereiche vom geplanten Abbau von 5000 Arbeitsplätzen in der Verkehrstechniksparte des Konzerns betroffen sind. Doch er erwartet, dass auch in Deutschland massiv Arbeitsplätze gestrichen werden.

Im Mannheimer Werk gab es erst einen Abbau von 50 Arbeitsplätzen und eine Beschäftigungssicherung von 150 Stellen in der Produktion. Runge rechnet damit, dass die Vereinbarungen dazu eingehalten werden. Über nun folgende Kürzungen in der Ingenieursparte "will ich nicht spekulieren, aber auszuschließen ist es nicht".

Aktivitäten über die Landkarte in Niedriglohnländer zu verschieben, löst nach Runges Angaben nicht das Problem des Unternehmens. Bombardier hatte zuletzt Schwierigkeiten bei der Abwicklung großer Projekte. "Die resultieren aber nicht aus den hohen Lohnkosten", sagt Runge.

Kritik an Einkauf und Planung

Der Einkauf von Teilen in Ländern mit geringeren Kosten habe zu zusätzlichem Koordinierungsaufwand, Qualitäts- und Terminproblemen geführt. Die Integration des Liefernetzwerks sei immer schwieriger geworden. Durch Mängel in der längerfristigen Personalplanung fehlten Qualifikationen. Sollten nun Produktionsschritte in Niedriglohnländer verlagert werden, rechnet er mit weiteren Risiken und einem Verlust von Know-How.

Am Freitag hatte der Konzern mitgeteilt, weltweit 7500 Arbeitsplätze abzubauen. Ziel sei nach Unternehmensangaben eine "konzernweite Verschlankung der administrativen und nicht produktionsbezogenen Bereiche sowie eine Spezialisierung der Standorte hin zu klar definierten Kompetenzzentren für Design, Entwicklung und Produktion.