Fuchs Petrolub kann sich in China entfalten

Alle Bilder anzeigen Am Fuchs-Stammsitz in Mannheim wird derzeit an sechs Tagen in der Woche rund um die Uhr gearbeitet. © Fuchs

Von unserem Redaktionsmitglied

Michael Roth

Mannheim. Die Kritik von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, deutsche Firmen würden in ihrer Expansion in China behindert, kann Stefan Fuchs nicht nachvollziehen. "Bisher wurden wir immer sehr wohlwollend begleitet", sagte der Vorstandsvorsitzende des Mannheimer Schmierstoffkonzerns Fuchs Petrolub dieser Zeitung anlässlich der Veröffentlichung von Quartalzahlen. Fuchs sei ein guter Steuerzahler in China und "spürt keinen Gegenwind".

Das gelte auch für den Bau eines neuen Werks in Wujiang, das den Standort im nahen Schanghai ablösen soll. Zwar seien nach einem schweren Chemieunfall aus dem Jahr 2015 in Tianjin (nahe Peking) Sicherheits- und Umweltvorschriften verschärft worden, "doch damit haben wir keine Probleme", so Fuchs.

Ausbau der deutschen Werke

Anderseits kann er nachvollziehen, wenn Minister Gabriel bei chinesischen Investitionen Vorsicht walten lasse. Gegen private Investitionen sei nichts einzuwenden, doch wenn es das Gefühl gebe, dass staatliche Interessen im Spiel seien, um westliches Know-How zu erlangen, dann sei dies ein anderes Thema. "Da ist es richtig, ein Bein stehen zu lassen, aber ich hoffe, dass es sich nur um einen Sturm im Wasserglas handelt, der sich bald legt."

Neben dem neuen Werk in China, baut Fuchs in Deutschland seine Standorte Mannheim und Kaiserslautern weiter aus. "Wir arbeiten in Mannheim sechs Tage die Woche 24 Stunden", berichtet Fuchs, da seien permanent hohe Investitionen nötig. Zum Jahresende werde ein neuer Prüfstand fertig, auf dem Anwendungen für Kunden getestet werden, etwa mit Getriebe- und Stoßdämpfersimulationen. In Kaiserslautern werde die Fläche im Hochregallager verdoppelt. Der Investitionsetat werde konzernweit bis 2018 um 150 Millionen Euro aufgestockt.

Die guten Geschäfte in den ersten neun Monaten des Jahres könnten sich auch auf Mitarbeiterprämie und Dividende auswirken. Der Umsatz legte um 11 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zu, der Gewinn nach Steuern ebenfalls um elf Prozent auf 192 Millionen Euro zu. Die Mitarbeiterprämie richtet sich nach Angaben von Fuchs nach der Geschäftsentwicklung in einzelnen Gesellschaften. "Dort, wo es gut läuft, gibt es eine höhere Prämie", sagte er. Betriebsratsvorsitzender Horst Münkel rechnet damit, "dass die Mitarbeiterprämie mindestens stabil bleibt", wie er dieser Zeitung sagte. Am Standort Mannheim legte die Zahl der Mitarbeiter seit Jahresbeginn um vier Prozent auf 834 zu. Ein Drittel davon in der Produktion, zwei Drittel in Vertrieb, Labor und Produktbereichen.

Vermutlich dürften auch die Aktionäre von den besseren Geschäften profitieren. "Der Ausschüttungsbetrag des Vorjahres ist das Minimum dessen, was wir zahlen", sagte Finanzvorstand Dagmar Steinert. "Wir haben in den letzten Jahren die Dividende oft erhöht", schränkte Vorstandsvorsitzender Fuchs allerdings ein.

Amerikageschäft leidet

Für das gesamte Geschäftsjahr hat Steiner die Prognose leicht angehoben. Der Umsatz soll nun am oberen Rand der bisherigen Voraussage von sieben bis elf Prozent liegen, der Gewinn um vier bis sechs Prozent steigen. Zuvor wurden drei bis sieben Prozent genannt. Das Gros des Umsatzwachstums dürfte aus den beiden Übernahmen, Deutsche Pentosin-Weke und dem Schmierstoffgeschäft von Statoil, resultieren.

Organisch besonders gut liefen zuletzt die Geschäfte vor allem in Deutschland. Asien lag leicht über Vorjahr. In Südamerika litt Fuchs unter den schwachen Währungen, in Nordamerika unter der schwachen Nachfrage aus Bergbau-, Öl-, Gas- und Stahlindustrie.