HeidelbergCement baut 1000 Stellen mehr ab als geplant

Heidelberg. Da haben die von Boston Consulting gerufenen Berater wohl die Durchschlagskraft eines Bernd Scheifele schwer unterschätzt: Sie hatten ausgerechnet, dass bei der Übernahme von Italcementi durch HeidelbergCement erst einmal 500 Stellen eingespart werden. Doch realisiert hat der Konzern mit Vorstandschef Scheifele das Dreifache: Bis Ende 2016 werden bei der neuen Tochter 1500 Jobs abgebaut. Insgesamt sind mindestens 2500 Stellen von der Restrukturierung betroffen. Aktuell arbeiten rund 15 000 Menschen bei Italcementi.

"Wir sind kein Durchschnitt"

Die Integration von Italcementi laufe schneller als geplant, sagte der Vorstandsvorsitzende. Die externen Berater seien von Durchschnittswerten ausgegangen, so Scheifele, "aber wir sind kein Durchschnitt". Seit Juli ist der italienische Kauf voll in die Bilanz von HeidelbergCement integriert und längst hat das große Aufräumen begonnen: Doppelte Hauptverwaltungen wurden geschlossen, etwa die Italcementi-Zentrale in Bergamo sowie in Brüssel und in Paris. Die Führung der Ländergesellschaften wurde ausgetauscht, die ehrgeizigen Effizienzprogramme von HeidelbergCement auf die italienischen Werke übertragen. Italcementi hatte vor der Übernahme rote Zahlen geschrieben.

Mehr als 400 Millionen Euro Einsparpotenzial durch die Übernahme sind vorgesehen, allein in diesem Jahr wurden schon 135 Millionen Euro erreicht. Diese Zahlen kamen gut an der Börse an, die HeidelbergCement-Aktie legte im Tagesverlauf um 4,5 Prozent zu. be