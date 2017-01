„An Mannheim wird nicht gerüttelt“

Von unserem Redaktionsmitglied

Michael Roth

Mannheim. Nach momentanem Stand könnte der geplante Abbau von Arbeitsplätzen beim Bahntechnikhersteller Bombardier in seinen deutschen Werken am Standort Mannheim vorbeigehen. "Es ist zwar noch nichts in trockenen Tücher, aber wir könnten da relativ unbeschadet herausgehen", sagte der Mannheimer IG-Metall-Chef Klaus Stein dieser Zeitung.

Der Mannheimer Bombardier-Betriebsratsvorsitzende Jürgen Runge rechnet zwar nicht mit einem zahlenmäßig gravierenden Stellenabbau in Mannheim, "ich sehe aber das Risiko, dass einzelne Ingenieurskompetenzen verlagert werden könnten", sagte er. Außerdem könnte der deutschlandweite Stellenabbau insgesamt negative Auswirkungen auf Mannheim haben.

Ziel der Arbeitnehmervertreter sei es, die Stellen und die Kompetenzen in Mannheim zu erhalten und Einfluss auf das Management zu nehmen, "um die tatsächlichen Probleme des Unternehmens zu lösen", so Runge. Zu den Forderungen, die in einem Papier des Gesamtbetriebsrats aufgeführt sind, zählt er unter anderem mehr Fachkompetenz in Managementfunktionen sowie eine bessere Personalplanung.

Bombardier selbst will sich noch nicht zur Zukunft einzelner Standorte äußern. Wie berichtet, will der Konzern bis Ende 2018 weltweit rund 7500 Stellen streichen, davon etwa 5000 im Bahnsektor. Die größten deutschen Standorte sind Hennigsdorf bei Berlin, Bautzen und Görlitz.

Wo genau Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, ist noch nicht klar. Früheren Angaben zufolge hatte Bombardier Schwierigkeiten mit der Abwicklung großer Projekte. Arbeitnehmervertreter hatten den zunehmenden Einkauf in Niedrigkostenländern und daraus resultierende Probleme kritisiert.

"Wir verstehen, dass die Beteiligten möglichst schnell Klarheit über die genauen Inhalte unserer Transformation für die deutschen Standorte erlangen wollen", sagte Bombardier-Bahntechnikchef Michael Fohrer nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD). Er bitte aber um Verständnis, dass weitere Gespräche mit den Sozialpartnern geführt werden müssen, bevor detaillierte Aussagen getroffen werden können, wird er in einer Mitteilung zitiert.

IG Metall sieht Perspektive

Gewerkschaftschef Stein ist zuversichtlich, dass es im Anschluss an die Gespräche mit Gabriel "zu einer Regelung mit Perspektive für Bombardier" kommen wird. Das sei kein Schaulaufen, das mit einem Affront endet, spielt er auf die jüngste Entwicklung im Mannheimer Werk von General Electric (GE, früher Alstom) an. Hier hatte sich Gabriel für eine Investorenlösung stark gemacht und GE heftig kritisiert, als der Interessent abgesprungen war. Die Arbeitnehmerseite und Gabriel hatten GE vorgeworfen, nicht wirklich an einer Investorenlösung interessiert zu sein.

Bei Bombardier ist der im letzten Jahr vereinbarte Abbau von 50 Stellen in der Mannheimer Fertigung von Stromrichtern bisher ohne betriebsbedingte Kündigungen vonstatten gegangen, berichtet Stein. Für die verbleibenden 150 Stellen gilt eine Beschäftigungssicherung bis zum Jahr 2019. "Wir haben da einen guten Riecher gehabt, rechtzeitig einen Deckel draufzumachen", so der Gewerkschafter. In Mannheim bleibe die Produktion als eine Art verlängerte Entwicklungsabteilung mit Musterbau und Vorserienproduktion erhalten. Die 850 Stellen im Ingenieursbereich (Entwicklung von Stromrichtern für Schienenfahrzeuge) sieht er als gesichert. "Da haben wir recht klare Signale, dass daran nicht gerüttelt wird, hier gibt es in Mannheim ausgewiesene Kompetenzen."