"Durch Handel ist die weltweite Armut zurückgegangen“

Ein Containerschiff im Hamburger Hafen: Der freie Handel ist aus Sicht von Clemens Fuest ein Hauptgrund für viele neue Arbeitsplätze in Deutschland.

Herr Fuest, der geplante EU-Austritt Großbritanniens und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten zeigen, dass das Konzept des Freihandels unter Druck steht. Könnte zunehmender Protektionismus die deutsche Exportwirtschaft beeinträchtigen?

Clemens Fuest: Wenn es wirklich so weit kommt, sind wir möglicherweise ein Hauptverlierer. Denn unser Wohlstand hängt mehr als in anderen Staaten vom Export und damit von offenen Märkten ab. In den letzten Jahren haben vor allem die nicht tarifären Handelshemmnisse zugenommen. Mehr und mehr Länder führen neue Regulierungen ein, die den grenzüberschreitenden Handel erschweren. Seit der Finanzkrise des Jahres 2008 wächst der Warenaustausch langsamer als früher.

Trump will Industriearbeitsplätze in die USA zurückholen. Befürchten Sie konkrete Nachteile für Autohersteller wie VW, BMW und Daimler oder den Maschinenbau?

Fuest: Grundsätzlich ist denkbar, dass deutsche Markenfirmen unter einen ähnlichen Druck geraten wie bereits Toyota, GM und Ford. Trumps Drohung lautet: Baut eure nächste Fabrik in den USA — sonst müsst ihr mit hohen Einfuhrzöllen rechnen.

In einem Interview droht Trump nun BMW mit einem Importzoll von 35 Prozent für aus Mexiko eingeführte Fahrzeuge. Welche konkreten Auswirkungen kann so etwas für deutsche Markenfirmen mit sich bringen?

Fuest: Ein Importzoll von 35 Prozent für Autos, die aus Mexiko in die USA geliefert werden, würde teilweise durch einen niedrigeren Wechselkurs des mexikanischen Peso ausgeglichen, der Pesokurs ist ja in Erwartung derartiger Maßnahmen schon gefallen. Das wäre aber nur ein teilweiser Ausgleich. Die deutschen Autofirmen würden einen Teil der Kosten tragen müssen. Das wäre unangenehm, aber zu verkraften, so lange der Zoll auf Mexiko beschränkt bleibt.

"Verantwortliches Führen" lautet die Überschrift des diesjährigen Weltwirtschaftsforums (WEF). Darin steckt die Analyse, dass sich die Wirtschaftselite zu wenig um den sozialen Ausgleich gekümmert hat. Teilen Sie diese Ansicht?

Fuest: Dieser Vorwurf ist mir zu pauschal. Sicherlich gibt es immer wieder Verfehlungen einzelner Manager und Politiker. Aber es wäre überzogen, das Handeln der Wirtschaft insgesamt als unsozial zu bezeichnen.

WEF-Chef Klaus Schwab sagt: "Wir haben zu sehr auf die offenen Märkte geachtet, zu wenig aber darauf, dass die Marktwirtschaft auch fair sein muss." Ist in den vergangenen Jahrzehnten Freihandel gegen die Interessen der einheimischen Arbeitnehmer durchgesetzt worden?

Fuest: Diese Aussage betont die Perspektive von reichen Ländern wie Deutschland. Ja, wenn Firmen oder Branchen wie die Textilindustrie in andere Kontinente abwandern, gehen hier auch Arbeitsplätze verloren. Es gibt nicht nur Gewinner. Allerdings entstehen parallel neue Jobs. Unser Land ist ein gutes Beispiel dafür. Obwohl unsere Importe etwa 40 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen, nimmt die Zahl der Arbeitsplätze zu. Noch nie seit der Wiedervereinigung hatten hierzulande so viele Menschen eine bezahlte Beschäftigung wie jetzt.

Besonders deutlich sind die Vorteile offener Märkte für Arbeitnehmer allerdings in Entwicklungs- und Schwellenländern zu erkennen. Weil Industrien und Jobs aus reichen in ärmere Länder verlagert wurden, haben dort hunderte Millionen Arbeitnehmer erhebliche Einkommenszuwächse erzielt. Wegen des ausgedehnten Handels ist die Armut weltweit zurückgegangen.

Eine verbreitete Interpretation geht augenblicklich so: Bürger, die sich sozial und ökonomisch bedroht fühlen, wählen rechts. Sollte man deshalb nicht mehr Steuergeld beispielsweise für eine bessere soziale Sicherung ausgeben?

Fuest: Ein funktionierendes Sozialsystem ist sehr wichtig. Es muss unbedingt erhalten bleiben. Außerdem sollten wir das Bildungssystem verbessern, damit Arbeitnehmer, die ihre Stellen verlieren, dank neuer Qualifikationen andere Tätigkeiten finden. Trotzdem glaube ich nicht, dass soziale Fragen die entscheidenden Gründe für den Aufstieg des Rechtspopulismus sind. Dass die AfD stärker wurde, hat vor allem mit der Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland zu tun. Viele Menschen fühlen sich durch Massenimmigration in ihrer Identität bedroht.

Bei der Präsidentenwahl in den USA hat Donald Trump gerade die Staaten im Nordosten gewonnen, die viele Industriearbeitsplätze verloren hatten.

Fuest: Aber nicht nur Arbeitslose wählten ihn, sondern auch Bürgerliche mit guten Einkommen. Da spielen andere Probleme eine Rolle, nicht allein die sozialen.

Wenn das WEF über die digitale Revolution debattiert, wird die These geäußert, dass ein guter Teil der heutigen Arbeitsplätze bald verschwindet. Machen Sie sich auch solche Sorgen?

Fuest: Wir sollten das nicht als reine Angstdiskussion führen. Es ist richtig, dass durch die neuen internet-basierten Produktionsverfahren viele Arbeitsplätze zur Disposition stehen. Das ist eine große Herausforderung, und wie der Strukturwandel von alten zu neuen Techniken abläuft, kann heute niemand wissen. Es besteht aber auch die Chance, dass dieser Wandel Millionen neue Jobs entstehen lässt. Diese Chance müssen wir suchen.