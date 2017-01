Neuer Eigner für Standort Frankenthal

Frankenthal. Die Entscheidung, wer neuer Eigentümer des Siemens-Werks im pfälzischen Frankenthal wird, ist gefallen. Vermutlich schon am Mittwoch könnte der neue Eigner bekanntgegeben werden. Nach Informationen dieser Zeitung waren zuletzt noch ein Unternehmen aus Korea und eines aus Großbritannien in der engeren Auswahl.

Siemens ist seit vergangenem April auf der Suche nach einem Käufer. Gebaut werden in Frankenthal Turbinen und Verdichter. Ursprünglich wollte Siemens das Werk zerschlagen, Teile verlagern und verkaufen. Dann aber intervenierten die Arbeitnehmervertreter, es fiel die Entscheidung zum Verkauf als Ganzes. Im Gegenzug hatten IG Metall und Betriebsrat dem sozialverträglichen Abbau von 128 der rund 600 Arbeitsplätze zugestimmt. Das Siemens-Werk in Frankenthal gehört seit 2006 zum Konzern und war aus dem Traditionsunternehmen KK&K (Kühnle, Kopp & Kausch) hervorgegangen. Der Verkauf wurde eingeleitet, weil das Werk in direkter Konkurrenz zum Siemens-Milliardenzukauf Dresser-Rand steht. mir