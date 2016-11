1000 Stellen zusätzlich fallen weg

Heidelberg. Da haben die von Boston Consulting gerufenen Berater wohl die Entschlossenheit eines Bernd Scheifele schwer unterschätzt: Sie hatten ausgerechnet, dass bei der Übernahme von Italcementi durch HeidelbergCement erst einmal 500 Stellen eingespart werden. Doch realisiert hat der Konzern mit Vorstandschef Scheifele das Dreifache: Bis Ende 2016 werden bei der neuen Tochter 1500 Jobs abgebaut. Insgesamt sind mindestens 2500 Stellen von der Restrukturierung betroffen. Aktuell arbeiten rund 15 000 Menschen bei Italcementi.

"Wir sind kein Durchschnitt"

Die Integration von Italcementi laufe schneller als geplant, sagte der Vorstandsvorsitzende. Die externen Berater seien von Durchschnittswerten ausgegangen, so Scheifele, "aber wir sind kein Durchschnitt". Seit Juli ist der italienische Kauf voll in die Bilanz von HeidelbergCement integriert und längst hat das große Aufräumen begonnen: Doppelte Hauptverwaltungen wurden geschlossen, etwa die Italcementi-Zentrale in Bergamo sowie in Brüssel und in Paris. Die Führung der Ländergesellschaften wurde ausgetauscht, die ehrgeizigen Effizienzprogramme von HeidelbergCement auf die italienischen Produktionsstätten übertragen. Italcementi hatte vor der Übernahme rote Zahlen geschrieben.

Mehr als 400 Millionen Euro Einsparpotenzial durch die Übernahme sind vorgesehen, allein in diesem Jahr wurden schon 135 Millionen Euro erreicht. Diese Zahlen kamen gut an der Börse an, die HeidelbergCement-Aktie legte im Tagesverlauf um 4,5 Prozent zu.

Dabei lief das dritte Quartal 2016 für die Kurpfälzer nicht so gut wie die sechs Monate davor. Zwar ist der Baustoffabsatz deutlich gestiegen, weil erstmals Italcementi voll miteingerechnet wurde. Allerdings ging wegen des verregneten Sommers die Nachfrage in Nordamerika leicht zurück, in einigen asiatischen Ländern bekam der Konzern starken Preisdruck zu spüren. Großbritannien dagegen habe sich nach dem Brexit-Schock stabilisiert, so Scheifele. In Deutschland profitiere die Zementbranche von der steigenden Nachfrage im Wohnungs- und Infrastrukturbau. Auch in Russland und Kasachstan liefen die Geschäfte wieder besser.

Ziel "nicht einfacher" zu erreichen

An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält Scheifele fest. Der Absatz soll in allen Geschäftsbereichen zulegen, das operative Ergebnis moderat bis deutlich zulegen. Allerdings wies der Vorstandschef darauf hin, dass die Prognose einen Tag vor der US-Präsidentenwahl festgezurrt wurde. Angesichts der Wahl von Donald Trump hätten sich die Vorzeichen allerdings verändert - durch die jetzt entstandene Unsicherheit werde das Einhalten der Ziele nicht einfacher.