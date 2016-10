150 ABB-Jobs verlagert

Mannheim. Bei der deutschen ABB mit Standorten in Mannheim, Ladenburg und Heidelberg haben sich die Verlagerungen von Tätigkeiten nach Polen (wir berichteten) in der Arbeitnehmerbilanz niedergeschlagen. In der ersten Geschäftsjahreshälfte 2016 beschäftigte ABB nach Angaben einer Sprecherin an den drei Standorten 4200 Mitarbeiter, 150 weniger als zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres.

Ende vergangenen Jahres hatte ABB mitgeteilt, die Produktion von Stromrichtern von Ladenburg nach Polen zu verlagern. Als Grund wurde der schärfere Wettbewerb angegeben. 50 Arbeitsplätze sind betroffen. Die weiteren 100 Stellen wurden nach Angaben der Sprecherin durch die Nicht-Wiederbesetzung frei gewordener Arbeitsplätze eingespart. ABB hatte im Sommer Informationen dieser Zeitung bestätigt, denen zufolge 120 Arbeitsplätze in verschiedenen Verwaltungseinheiten wegfallen.

Hintergrund ist hier die Verlagerung von Tätigkeiten etwa aus den Bereichen Personal- und Rechnungswesen ins polnische Krakau. Dorthin hatte ABB in den letzten Jahren konzernweit bereits mehr und mehr Tätigkeiten aus Verwaltung, IT sowie Forschung und Entwicklung verlagert.

Weniger Aufträge

Für das erste Halbjahr 2016 meldete die deutsche ABB gestern einen sinkenden Auftragseingang von 1,68 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,74 Milliarden Euro). Der Umsatz sei mit 1,63 Milliarden Euro etwa auf Vorjahresniveau geblieben. Die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Bereichen habe sich unterschiedlich entwickelt. Die Sparte Elektrifizierungsprodukte, zu der Stotz-Kontakt in Heidelberg gehört, habe sowohl bei Auftragseingang als auch beim Umsatz ein Plus verzeichnen können. Auch die Division Industrieautomation, hierunter fällt der Standort Ladenburg, habe den Auftragseingang steigern können, der Umsatz sei stabil geblieben.

Rückgänge im Auftragseingang verzeichnete die Sparte Power Grids (Stromnetze) mit dem Standort Mannheim. Hier hatte ABB allerdings im Vorjahr einige Großaufträge bekommen, darunter NordLink, die längste Stromübertragungsverbindung zwischen Norwegen und Deutschland. Die Netzsparte verzeichnete niedrigere Umsätze bei Offshore-Windprojekten.