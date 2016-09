„500 Millionen für Mannheim“

Mannheim. Das Mannheimer Mercedes-Benz-Werk, in dem Motoren für Lkw gebaut werden, ist derzeit gut ausgelastet. Das wird auch in den nächsten Monaten so bleiben. Für die Zukunft wird kräftig investiert. In den nächsten Jahren werden aber auch Stellen gestrichen, wie Werkleiter Andreas Moch im Gespräch mit dieser Zeitung sagt.

Herr Moch, die Sommerferien sind vorbei, in der ersten Jahreshälfte war das Mannheimer Werk, in dem Lkw-Motoren gebaut werden, gut ausgelastet. Wie sieht es für den Rest des Jahres aus?

Andreas Moch: Wie in den Vorjahren hatten wir keine Sommerpause, wir haben die Produktion lediglich zurückgefahren. Mehr als 300 Ferienarbeiter haben uns hier unterstützt. In diesem Jahr kommen wir auf eine sehr gute Auslastung der Produktion. Im letzten Jahr haben wir etwas mehr als 188 000 Lkw-Motoren gebaut, mehr als im Jahr davor. Dieses Jahr bewegen wir uns in einer ähnlichen Größenordnung.

Andreas Moch Andreas Moch, 1967 in Neckarsulm geboren, ist seit 2013 Leiter des Mercedes-Benz-Motorenwerks in Mannheim. Er studierte Elektrotechnik an der Universität Stuttgart. Nach dem Studium begann er seine Karriere bei der damaligen Mercedes-Benz AG. 1994 wurde er Assistent der Werkleitung bei Mercedes-Benz in Gaggenau. Zwei Jahre später wechselte er ins Werk Untertürkheim und übernahm die Leitung des Bereichs Getriebe und Achsen. Nach weiteren Stationen wurde er 2009 Leiter Logistik Operations der Daimler AG und betreute in dieser Funktion weltweit 16 Standorte. Moch ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Was sieht die Investitionsplanung für Mannheim vor?

Moch: Zwischen 2014 und 2016 haben wir bereits 500 Millionen Euro am Standort investiert, vor allem in Kapazitätserweiterungen. Bis zum Jahr 2020 werden weitere 500 Millionen Euro nach Mannheim fließen. Zusammengenommen ist das mit einer Milliarde Euro eine der größten Investitionssummen am Standort in den letzten Jahrzehnten.

Wofür wird denn das Geld verwendet?

Moch: Rund 100 Millionen fließen in die Kapazitätserweiterungen der Komponenten für neue Lkw-Motoren. Dazu gehören beispielsweise der Ausbau in der Gießerei, in der wir Gusskerne für verschiedene Bauteile wie Kurbelgehäuse und Zylinderköpfe herstellen, oder auch Erweiterungen in der Teilefertigung, wo diese Bauteile weiterbearbeitet werden, aber auch der Ausbau unseres Montagegebäudes für Motoren. 200 Millionen kommen verschiedenen Produktprojekten zugute. Im Wesentlichen sind das Anpassungen der Produktionseinrichtungen, zum Beispiel von Maschinen und Anlagen oder Werkzeugen, infolge der permanenten Weiterentwicklung unserer Motoren. Hinzu kommen Ersatzinvestitionen für Werkzeugmaschinen und Ausgaben für die Infrastruktur, beispielsweise die Modernisierung bestehender Gebäude.

Wie wirkt sich das auf die Beschäftigung am Standort aus?

Moch: Zwischen Investitionen und dem Personalstand sehe ich keinen direkten Zusammenhang. Mit den Investitionen schaffen wir den Rahmen für Kapazitätserweiterungen. Die Beschäftigtenzahl hängt im Wesentlichen von der künftigen Nachfrage nach Lkw-Motoren aus Mannheim ab - und die ist im Moment sehr gut.

Wie wird sich die Beschäftigung in diesem Jahr entwickeln?

Moch: Im Jahr 2015 hatten wir über 5100 Mitarbeiter, das wird sich in diesem Jahr auch in der Größenordnung bewegen.

Wie viele Zeitarbeitnehmer haben Sie am Standort?

Moch: Es gibt zur Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern eine konzernweit mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbarte Flexibilitätsquote von acht Prozent. Da sind wir in Mannheim nahe dran.

Die Konjunkturaussichten des für den Standort Mannheim wichtigen Lkw-Markts Westeuropa sind gut. Der Branchenverband rechnet mit einem Plus von acht Prozent, das müsste doch auch gut für Mannheim sein.

Moch: Für uns ist wichtig, dabei flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Seit den 1980er Jahren haben wir schon mehrmals erlebt, dass die Märkte sich von einem auf das andere Jahr um 20 Prozent in die eine oder in die andere Richtung entwickelt haben. Wichtig ist deshalb, das Werk mit Arbeitszeit- und Schichtmodellen flexibel zu halten. Und wir wollen jedes Jahr effizienter werden.

Wie lautet da die Konzernvorgabe?

Moch (lacht): Das wüssten unsere Wettbewerber auch gerne.

Vergangenes Jahr gab es mit der Auslagerung von Logistikdienstleistungen an die Firma Transco großen Ärger, weil die ihre Mitarbeiter alles andere als fair behandelt haben. Ist das vom Tisch?

Moch: Bei Transco gab es einige Veränderungen. Was ich sagen kann: Unsere Prozesse laufen reibungslos.

Sind weitere Auslagerungen geplant?