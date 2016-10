Alle wollen Hillary Clinton, alle warnen vor Donald Trump

Mannheim/Stuttgart/Wiesbaden/Mainz. In der Frage, wer nächster amerikanischer Präsident werden soll, sind sich Wirtschaft und Politik hierzulande einig. Alle sprechen sich mehr oder weniger deutlich für Hillary Clinton aus und alle warnen vor Donald Trump.

Einen klaren Favoriten hat Stefan Wolf, der Präsident der Arbeitgeber Baden-Württemberg: "Angesichts der Alternativen wäre mir eine US-Präsidentin Hillary Clinton entschieden lieber." Die Demokratin bringe "viel politische Erfahrung mit und scheint mir einigermaßen verlässlich zu sein". Dagegen stuft Wolf den republikanischen Gegenkandidaten Donald Trump als "ziemlich unberechenbar" ein. Ein Präsident Trump wäre seiner Ansicht nach "außen- und weltpolitisch ein hohes Risiko".

Weniger direkt formuliert Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ihre Präferenz für Hillary Clinton. Die CDU-Politikerin weist darauf hin, dass Trump eine "protektionistischere, auf mehr Isolation setzende Wirtschaftspolitik der USA befürwortet". Eine solche Position sei gerade für Baden-Württemberg "höchst bedenklich".

Der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA ist nach Überzeugung von Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) auch für Rheinland-Pfalz von Bedeutung, wie er dieser Zeitung sagte. Trump habe zum Beispiel angekündigt, das militärische Engagement seines Landes außerhalb der Vereinigten Staaten zu reduzieren. "Damit wäre der Fortbestand der noch verbliebenen Stützpunkte des US-Militärs in Rheinland-Pfalz fraglich", fügte Wissing hinzu.

Der Minister warnte: "Die Schließung der amerikanischen Militärstandorte in Rheinland-Pfalz wäre für die dortigen Beschäftigten wie auch die regionale Wirtschaft eine erhebliche Belastung". Wesentlich positiver sieht der Mainzer Minister eine mögliche Wahl der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Bei ihr "dürften wir mit großer Wahrscheinlichkeit eine Fortsetzung und einen Ausbau der guten wirtschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten erwarten", sagte Wissing.

Kritisch zu Trump äußerte sich auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. "Hessen ist sehr exportorientiert, und die Vereinigten Staaten sind einer unserer wichtigsten Handelspartner. Von ökonomischer Abschottung würde allerdings keine Seite profitieren, sondern alle würden verlieren", warnte er.

"Beide sind ziemlich unpopulär"

"Beide Kandidaten lassen leider protektionistische Tendenzen erkennen, bei Trump noch deutlich stärker als bei Clinton", sagt Irmgard Abt, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. Aus der stark außenwirtschaftsorientierten Wirtschaftsregion schauten die Unternehmen auf dieses Handels-Thema sehr aufmerksam: "Sie befürchten zukünftige Einschränkungen ihrer außenwirtschaftlichen Aktivitäten mit Partnern in den USA."

HeidelbergCement-Vorstandschef Bernd Scheifele blickt aufmerksam auf die Wahl in den USA, dem größten Einzelmarkt des Dax-Konzerns "Beide Kandidaten - Hillary Clinton und Donald Trump - sind in der Bevölkerung ziemlich unpopulär", sagt er schon Ende Juli. Scheifele hält Clinton aus unternehmerischer Sicht für die bessere Wahl. Mit ihr sei alles planbarer als mit Trump, der für eine "unorthodoxe Wirtschaftspolitik" mit womöglich "dramatischen Veränderungen" stehe. "Trump könnte große Unsicherheit und damit ein schwächeres Wachstum in den USA auslösen."

Andere Firmen der Region mit großem USA-Geschäft wie SAP, die BASF, Roche, Heidelberger Druckmaschinen und Fuchs Petrolub wollten sich nach Angaben von Sprechern nicht zu politischen Angelegenheiten äußern oder verwiesen auf Verbände.