„Angebot nicht vom Tisch wischen“

Mannheim. Die Baosteel-Gruppe mit Sitz in Shanghai gehört in China zur "Nationalmannschaft" der hundert wichtigsten Unternehmen des Landes. Und nach Informationen dieser Zeitung gehört genau dieser Stahlkonzern als Industriepartner zu der Investorengruppe, die große Teile des GE-Werks in Mannheim übernehmen will.

Die Arbeitnehmer-Vertreter hatten große Hoffnung in das Übernahme-Konzept gesetzt, sollte es doch Hunderte Mitarbeiter vor dem Jobverlust bewahren. Die GE-Geschäftsführung erteilte jedoch - wie berichtet - den Plänen der Investorengruppe, die von der Schweizer Beratungsfirma Rasenberger Toschek vertreten wird, eine klare Absage. Das Angebot weise weder einen klaren Geschäftsplan noch transparente Geschäftsbedingungen für die Mitarbeiter vor, so die Begründung.

Für Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim ist das eine vollkommen unverständliche Entscheidung. Sollte tatsächlich ein so großes, internationales Unternehmen wie Baosteel hinter dem Übernahme-Angebot stehen, so Götz, könne GE es "nicht so einfach vom Tisch wischen. Wir Arbeitnehmer-Vertreter fordern, dass Gespräche mit der Investorengruppe weitergehen."

Die Argumente des Managements überzeugten ihn nicht. Götz will nicht ausschließen, dass GE den mächtigen chinesischen Interessenten aus Angst vor neuer Konkurrenz abgewiesen hat. Doch um möglichst viele Stellen zu retten, müsse weiterverhandelt werde, sieht Götz GE in der Verantwortung. Ein Sprecher von Rasenberger Toschek wollte die Identität des Investors nicht kommentieren. Auch von GE war gestern keine Stellungnahme zu erhalten.

Der Staatsbetrieb Baosteel hat erst im September eine Fusion mit dem Wettbewerber Wuhan Iron and Steel eingeleitet. Das neue Unternehmen wird voraussichtlich der zweitgrößte Stahlhersteller der Welt sein, wenn die Verschmelzung abgeschlossen ist. Nur der europäische Konkurrent Arcelor Mittal ist größer. Die neue Dachgesellschaft für das Mega-Unternehmen soll China Baowu Iron and Steel Group heißen.

Schrumpfender Stahlmarkt

Baosteel hat wie alle chinesischen Stahlhersteller in den vergangenen Jahren zu hohe Kapazitäten aufgebaut. Das Management arbeitet nun daran, das Unternehmen gesund zu schrumpfen - gerade nach der großen Fusion gehören dazu auch Entlassungen. Doch immerhin gehört Baosteel nicht zu der Mehrheit von "Zombie-Firmen", die wegen veralteter Technik und schlechter Strukturen ohne Subventionen am Markt nicht bestehen würden.

Wie für alle chinesischen Firmen gilt für das Unternehmen die Aufforderung, mit seinem hohen Kapitalbestand sinnvolle Investitionen im Ausland zu tätigen, statt immer neue Fabriken im Inland zu eröffnen. Baosteel beschäftigt im Kerngeschäft vor der Fusion bereits 38 000 Mitarbeiter. Dazu kommen 22 Tochtergesellschaften, neun davon im Ausland, sowie Anteile in 14 Dachgesellschaften, unter denen weitere Töchter angesiedelt sind. Baosteel hat im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von gut 30 Milliarden Euro knapp 135 Millionen Euro Gewinn gemacht.