Angst um Jobs in der Region

Ludwigshafen. Rund 300 Beschäftigte haben gestern nach Gewerkschaftsangaben bei einer Kundgebung in Ludwigshafen gegen einen möglichen Arbeitsplatzabbau bei der DB Cargo protestiert. Das Motto der Aktion: "Es ist fünf vor zwölf".

"Unsere Leute sind wütend. Der Vorstand will den Abbau von über 2000 Arbeitsplätzen", kritisierte Erwin Heidt, Betriebsratsvorsitzender der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn. "Die Beschäftigten haben die Nase gestrichen voll vom Dilettantismus des Vorstands", sagte er. Mit dem Protest solle vor der geplanten Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn morgen ein Zeichen gesetzt werden. Nach Gewerkschaftsangaben ist im nächsten Jahr ein Stellenabbau von 2000 Beschäftigten geplant, bis 2021 würden 4000 Jobs auf der Kippe stehen.

"Quer durchs Bundesgebiet"

Um im Güterverkehr Kosten zu sparen, plant DB Cargo die Schließung von Güterbahnhöfen, außerdem sollen bestimmte Stationen seltener als bisher angefahren werden.

Allein in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland sollen nach Schätzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im nächsten Jahr 190 der rund 2600 Arbeitsplätze wegfallen. "In Mannheim sind vor allem Stellen in der Verwaltung bedroht. Es könnten um die 90 sein", sagte Heidt. Wie viele der 80 bis 100 Arbeitsplätze in Ludwigshafen betroffen sein werden, konnte er nicht sagen.

Künftig soll es laut der Gewerkschaft statt zwölf sogenannten Produktionskorridoren mit 40 Standorten nur noch drei mit 21 geben. Neben Mannheim wären dies Duisburg und Frankfurt. "Das bedeutet eine weitere Konzentration auf zentrale Stellen und damit auch den Abbau von Arbeitsplätzen in der Fläche", teilte die Gewerkschaft mit. "Hunderte Beschäftigte würden dann quer durchs Bundesgebiet geschickt", so die Gewerkschaft.

Jürgen Wilder, Vorstandsvorsitzender der DB Cargo, betonte in einer Mitteilung, dass sich das Unternehmen in einer "schwierigen wirtschaftlichen Situation" befinde. Er räumte ein, dass es "in einigen Punkten zwischen Unternehmen und Betriebsrat unterschiedliche Auffassungen" gebe. "Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher und kommen um einschneidende Maßnahmen nicht rum, wenn wir diesem Unternehmen eine Zukunft geben wollen", sagte er.