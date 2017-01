Anleger mit Gold geblendet

Sichere Anlage in Gold plus acht Prozent Rendite: Mit diesem Versprechen warb die Cosma-Gruppe um Kunden.

Mannheim. Vermutlich mehrere Hundert Anleger - teilweise aus der Region - wurden mit Anlageversprechen der Cosma-Gruppe aus der Nähe von Karlsruhe wohl um viel Geld gebracht. Der Gesamtschaden soll sich nach Informationen dieser Zeitung in der Größenordnung eines zweistelligen Millionenbetrags bewegen. Nach Angaben von Nikolas Hollinger von der Mannheimer Staatsanwaltschaft ermittelt die Behörde schon seit geraumer Zeit. Es habe bereits mehrere Durchsuchungen gegeben, die Ermittlungen würden noch andauern.

Ein Beschuldigter sitzt in Untersuchungshaft, was zur Folge hatte, dass mehrere Cosma-Firmen kurz vor Weihnachten Insolvenzantrag stellten. Insolvenzverwalter ist die Kanzlei Schulze & Braun aus dem südbadischen Achern.

Nach Informationen von Staatsanwaltschaft und Insolvenzverwalter hat die Unternehmensgruppe über Kooperationspartner und Finanzvermittler Geld von Anlegern gesammelt. Ihnen wurde versprochen, dass 70 Prozent ihrer Einlagen in Gold angelegt werden und das Edelmetall als sogenannte insolvenzsicherer Vermögensgegenstand eingelagert wird. Das heißt, allein die Anleger hätten Zugriff auf das Gold. Die übrigen 30 Prozent der eingeworbenen Beträge sollten in das Vermögen der Gesellschaften fließen, die daraus vom 13. Anlagemonat an eine garantierte Rendite von bis zu acht Prozent erwirtschaften wollten - mit Aktien- und Anleihegeschäften.

"Viele Kapitalanleger sind über die Verwendung der eingesammelten Gelder offenbar getäuscht worden", sagt Staatsanwalt Hollinger. So sei das Geld für Gold nur zum Teil in dem Edelmetall und dann auch nicht immer insolvenzfest angelegt worden sein. Zudem sollen Anlegergelder zweckentfremdet worden sein. Das ist eine gängige Umschreibung dafür, dass das Geld möglicherweise in die private Lebensführung der Beschuldigten geflossen sein könnte.

Keine konkreten Auskünfte

Bei den Goldgeschäften vermutet die Staatsanwaltschaft einen gewerbsmäßigen Betrug. Gewerbsmäßig ist ein Betrug, wenn davon ausgegangen werden kann, dass es sich um ein planmäßiges Vorgehen handelt, mit der Absicht, sich ein Einkommen von gewisser Dauer und Nachhaltigkeit zu schaffen. Weil aus den anderen Geschäften nicht ersichtlich sei, wie die Rendite von acht Prozent erzielt werden konnte, ermittelt die Mannheimer Behörde auch wegen Kapitalanlagebetrug. Die Höchststrafe liegt laut Gesetz bei zehn Jahren Haft.

Die geschädigten Anleger werden sich noch gedulden müssen. Nicht nur, dass sich die Ermittlungen vermutlich noch weit in das Jahr 2017 hinein ziehen werden. Aufgrund dieser Ermittlungen und der sogenannten Arretierung der Vermögensgegenstände haben die Insolvenzverwalter derzeit nach eigenen Angaben nur eingeschränkt Zugriff auf Unterlagen der Cosma-Gruppe.

Daher könnten derzeit auch noch keine verbindlichen Aussagen zu den konkreten Vermögensverhältnissen gemacht werden, sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters. Betroffene Anleger sollten daher von Anfragen absehen, um die Ermittlungen schnellstmöglich vorantreiben zu können. Konkrete Auskünfte zu einzelnen Verträgen und damit zusammenhängenden Vermögensgegenständen seien derzeit noch nicht möglich.

Die Betroffenen werden in den nächsten Tagen ein gesondertes Schreiben des Insolvenzverwalters mit ersten Informationen erhalten. Ebenso soll ein Internetportal eingerichtet werden, für das Betroffene ein Zugangspasswort erhalten. Auf der Plattform sollen im Laufe des Verfahrens weitere Informationen bereitgestellt werden.