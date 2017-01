„Ärger bleibt an uns hängen“

Mannheim. Maria S. (Name von der Redaktion geändert) ist immer noch empört. Über 20 Jahre lang hat die 61-Jährige als Reinigungskraft gearbeitet, in einem großen Bürokomplex mitten in Mannheim. Die Flure und Räume dort kennt sie in- und auswendig. Bis vor einigen Monaten alles anders wurde. Die Firma, bei der S. bisher angestellt war, gab den Auftrag für das Gebäude ab. Ein anderes Unternehmen übernahm die Reinigung - und einen Teil der Putzmannschaft gleich mit.

Eigentlich eine gute Nachricht, sollte man meinen, aber für Maria S. und ihre Kolleginnen kam die Ernüchterung schnell. Denn wo bisher zwei Reinigungskräfte innerhalb von zwei Stunden eine Etage putzten, sollte es nun in der gleichen Zeit eine alleine schaffen. "Das ist aber nicht zu machen, auch wenn man sehr schnell ist", schimpft Maria S. Entsprechend hätten sich die Beschwerden durch den Kunden gehäuft, weil die Reinigung nicht mehr so gründlich war wie vorher.

"Den Ärger dafür haben wir dann wieder bekommen", sagt S. Auf einmal klingt sie resigniert. Für sie ist das Kapitel ohnehin abgeschlossen, ihr Arbeitgeber hat ihr inzwischen gekündigt. "Jetzt kann ich schauen, wie ich mit über 60 noch eine neue Stelle finde", sagt sie.

Die Vereinbarung Die Vereinbarung zwischen der IG Bau und dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks sieht unter anderem Schulungen vor allem für die Vorarbeiter in den Objekten vor. Diese sollen lernen, wie die Arbeit so effizient wie möglich erledigt werden kann - und dieses Wissen dann an die übrigen Mitarbeiter weitergeben. Stelle sich heraus, dass die Arbeit trotzdem nicht in der vorgegebenen Zeit zu machen ist, sollen die Vorarbeiter eingreifen, heißt es bei der Gewerkschaft.

Eun-Sook Köther, Gewerkschaftssekretärin für Dienstleistungen bei der IG Bau in Mannheim, kennt die Geschichte von Maria S. - und sagt, sie sei kein Einzelfall in der Branche. Von Leistungsverdichtung sprechen die Arbeitnehmervertreter in dem Zusammenhang, oder, salopper ausgedrückt, von "Turbo-Putzen". "Wir beobachten immer wieder, dass Mitarbeiter plötzlich in der gleichen Zeit deutlich größere Flächen putzen sollen", sagt Köther.

Häufig seien anstehende Lohnerhöhungen Anlass für solche Änderungen. Sie sind bei den Gebäudereinigern durch den Branchenmindestlohn geregelt. Er liegt im Moment bei 9,80 Euro pro Stunde, zum 1. Januar ist er auf zehn Euro gestiegen. "Um das auszugleichen, bürden manche Arbeitgeber ihren Beschäftigten dann eben mehr Arbeit auf", sagt die Gewerkschafterin.

Ein weiterer Anlass, der dafür häufig genutzt werde, sei die Neuausschreibung von Aufträgen. "Da kommt dann in der Regel ein billigerer Anbieter zum Zug, der die Reinigungskräfte aus dem Objekt zumindest teilweise übernimmt. Die sollen dann aber in der gleichen Zeit die doppelte Arbeit machen."

Im Kampf gegen solche Praktiken hofft die Gewerkschaft unter anderem auf eine Vereinbarung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Branche, die die IG Bau mit dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks inzwischen abgeschlossen hat. Arbeitgeber sollten der IG Bau zufolge zudem künftig Grafiken vorlegen, wie viel in welcher Zeit zu reinigen ist. Außerdem wolle man Betriebsräte künftig stärker dabei unterstützen, die Bedingungen in der Praxis durch Arbeitsplatzbegehungen zu kontrollieren, heißt es bei der Gewerkschaft.

Firma verteidigt Branche

Harald Liebling, Geschäftsführer des Mannheimer Gebäudedienstleisters Lieblang Cosmos, begrüßt die Vereinbarung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Betriebe bekämen dadurch einen gemeinsam erarbeiteten Handlungsleitfaden, der alle relevanten gesetzlichen Vorgaben und die Unfallverhütungsvorgaben der Berufsgenossenschaft und der Gewerbeaufsichtsämter enthalte, sagt er.

Den Vorwurf, dass viele Firmen in der Branche Lohnerhöhungen auffangen würden, indem sie von ihren Beschäftigten deutlich mehr Leistung in der gleichen Zeit forderten, weist Lieblang allerdings zurück. "Schwarze Schafe gibt es überall. Aber der absolut überwiegende Teil der Firmen gibt die gestiegenen Personalkosten an seine Kunden weiter", sagt er. "Und viele Kunden akzeptieren das auch."