Auch Helfende bekommen Hilfe

Alle Bilder anzeigen Die Rechte von Arbeitnehmern, die Angehörige betreuen müssen, werden mit der anstehenden Pflegereform gestärkt. © dpa

Mannheim. Wenn jemand pflegebedürftig wird, gerät auch das Leben der Angehörigen durcheinander, vor allem wenn sie berufstätig sind. Oft ist es schwierig beides miteinander zu vereinbaren. Helmut Bühler (kleines Bild), stellvertretender Leiter des Diakonischen Werks Mannheim, rät daher allen Betroffenen, sich schon früh etwa bei den diversen Pflegediensten professionellen Rat zu holen. "Das hilft dabei zu beurteilen, ob man Beruf und Pflege noch unter einen Hut bekommen kann." Denn über allem solle das Ziel stehen, die Betroffenen solange wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld zu lassen, meint Bühler. Damit das gelingt, haben Arbeitnehmer weitreichende Ansprüche, die mit der Pflegereform 2017 noch gestärkt werden.

Welche kurzfristige Auszeit dürfen Arbeitnehmer nehmen?

Laut dem Bundesgesundheitsministerium hat jeder Beschäftigte das Recht, bis zu zehn Tage von der Arbeit fernzubleiben, um sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen zu kümmern. Er muss dem Arbeitgeber dies unverzüglich mitteilen und auf Verlangen eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Ähnlich wie beim Kinder-Krankengeld gibt es von der Pflegekasse den Lohn ersetzt (Pflegeunterstützungsgeld).

Pflegereform Zum 1. Januar 2017 ändert sich durch das Pflegestärkungsgesetz II einiges. Das Wichtigste: Die Einstufung in die Pflegestufen 0 bis 3 ist Vergangenheit. Künftig gelten die Pflegegrade 1 bis 5. Menschen, die bereits eine Pflegestufe haben, wird automatisch der neue Pflegegrad zugewiesen. Das Bundesgesundheitsministerium sichert allen Pflegebedürftigen einen Bestandsschutz für ihre derzeitigen Leistungen zu. tö

Können sich Arbeitnehmer auch freistellen lassen?

Arbeitnehmer, die einen nahen Angehörigen zu Hause pflegen, können sich bis zu sechs Monate ganz oder teilweise von der Arbeit freistellen lassen (Pflegezeit). Darauf weist der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) hin. "Voraussetzung ist lediglich, dass die Betriebe mehr als 15 Mitarbeiter haben", erklärt Sprecherin Claudia Widmaier.

Wie lässt sich diese Zeit finanziell überbrücken?

Der ausfallende Lohn kann zumindest teilweise durch ein zinsloses Darlehen ausgeglichen werden. Es kann beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragt werden. Hinzu kommt das Pflegegeld, das ab 2017 je nach Pflegegrad auf bis zu 901 Euro monatlich erhöht wird. Bühler erinnert dabei daran, eine "beschränkte Alltagskompetenz" der Pflegebedürftigen zu reklamieren, was das Pflegegeld in der Regel deutlich höher ausfallen lasse.

Und wenn auch die sechs Monate nicht ausreichen?

Dann greift der Anspruch auf die "Familienpflegezeit". Sie ist allerdings an die Bedingungen geknüpft, dass der Betrieb mindestens 25 Mitarbeiter hat und in Teilzeit mindestens 15 Stunden pro Woche gearbeitet wird. Dadurch sind etwa Minijobs nicht abgedeckt. Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen zusammen allerdings nicht länger als 24 Monate dauern.

Wie sind die Pflegenden sozial abgesichert?

Pflegende Angehörige werden in der Renten- und Arbeitslosenversicherung ab 2017 besser abgesichert, verspricht Doris Berve-Schucht vom Bundesgesundheitsministerium: Künftig zahlt die Pflegeversicherung Rentenbeiträge für alle Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5 zu Hause pflegen - wenn sie dies mindestens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage, tun. Dabei steigen die Beiträge für die Rentenversicherung mit zunehmender Pflegebedürftigkeit. Wie bisher werden keine Beiträge bezahlt, wenn die Pflegeperson bereits Rente bezieht oder mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig ist.

Und wer zahlt die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung?

Für Pflegepersonen, die aus dem Beruf aussteigen, um sich um einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 zu kümmern, bezahlt die Pflegeversicherung künftig die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für die gesamte Dauer der Pflegetätigkeit. Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson einen Bedürftigen wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, pflegt.

Die Pflegepersonen haben damit Anspruch auf Arbeitslosengeld und Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, falls ein nahtloser Einstieg in eine Beschäftigung nach Ende der Pflegetätigkeit nicht gelingt.

Für wen gilt das alles? Wer gilt als "naher Angehöriger"?

Grundsätzlich hat nur der Ansprüche auf eine Freistellung von der Arbeit, der einen "nahen Angehörigen" pflegt. Dazu zählen Ehe- und Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich), Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder (auch Pflegekinder), Schwiegereltern, Schwiegersöhne und -töchter sowie Schwäger und Schwägerinnen.

Welche Ansprüche auf Pflegekurse haben betroffene Familienmitglieder?

Die Pflegekassen müssen für Angehörige und Personen, die an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessiert sind, unentgeltlich Schulungen durchführen. "Wir bieten beispielsweise Kurse in Gruppen, aber auch individuell für Pflegende zu Hause an", erklärt Bühler.

Ist auch einmal Urlaub von der Pflege möglich?

Ja, wer Angehörige daheim pflegt, hat Anspruch auf einen "zweckgebundenen Entlastungsbetrag", der ab 2017 von 104 auf 125 Euro monatlich steigt. "Damit ermöglichen wir regelmäßige Auszeiten von der Pflege", erklärt Bühler. Pflegebedürftige würden sogar von zu Hause abgeholt und stundenweise betreut.

"Währenddessen haben die Pflegenden dann Zeit für sich, können zum Beispiel mal in die Sauna gehen." Darüber hinaus stehen Angehörigen bis zu sechs Wochen Urlaub zu (Verhinderungspflege). Die Pflegekasse übernimmt Kosten von 1612 Euro pro Jahr, was darüber hinausgeht, muss selbst gezahlt werden. (BILD: bühler)