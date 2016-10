Aus dem Stall in den Hofladen

Der Hofladen der Familie Guckert in Mannheim-Sandhofen. Vier Generationen arbeiten hier zusammen. © rinderspacher

Mannheim. Hofläden haben ihren ganz eigenen Reiz: Wer hier einkauft, stattet gerne auch mal Stallbewohnern wie Hühnern und Schweinen einen Besuch ab oder lässt sich mit Rezepttipps versorgen. Immer mehr Landwirte nutzen die Direktvermarktung als zusätzliche Einnahmequelle. "Für Familien kann das allerdings eine enorme Belastung darstellen", gibt Wolfgang Guckert, Landwirt aus Mannheim-Sandhofen, zu bedenken.

Der Kreisvorsitzende im Landesbauernverband weiß, wovon er spricht. Mittlerweile arbeitet die vierte Generation auf dem Hof: Ehefrau, Sohn und Neffe packen mit an, seine 83-jährige Mutter kocht immer noch für die gesamte Mannschaft. Seit 1994 gibt es den Laden zwischen Sandhofen und Lampertheim. Der Verkauf läuft von Anfang an bestens.

Gesunde Ernährung gefragt

Direktvermarktung – eine Frage der Kalkulation Um einen eigenen Hofladen zu eröffnen, müssen eine stattliche Geldsumme und vor allem Arbeitskraft investiert werden. Die Investition sollte genau durchdacht sein, unterstreicht eine Sprecherin des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen: "Wir müssen weg von der Romantik."

werden. Die Investition sollte genau durchdacht sein, unterstreicht eine Sprecherin des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen: Angesichts der niedrigen Preise könnten zurzeit gerade Milchbauen von der Selbstvermarktung profitieren . Schon finanziell angeschlagenen Betrieben rät die Sprecherin allerdings davon ab, für eine eigene Verkaufsstelle noch zusätzlich Schulden zu machen.

. Schon finanziell angeschlagenen Betrieben rät die Sprecherin allerdings davon ab, für eine eigene Verkaufsstelle noch zusätzlich Schulden zu machen. Damit sich ein Hofladen rechnet, muss er gut zu erreichen sein und am besten im "Speckgürtel" einer Großstadt liegen. Der Landesbetrieb geht von mindestens 12 000 Einwohnern im näheren Umkreis aus, damit sich der Direktverkauf rechnet.

rechnet, muss er liegen. Der Landesbetrieb geht von mindestens 12 000 Einwohnern im näheren Umkreis aus, damit sich der Direktverkauf rechnet. Als Faustregel gilt: "Man muss eine komplette Mahlzeit einkaufen können." Eine gewisse Produktpalette sollte also vorhanden sein - idealerweise in Kooperation mit anderen Bauern aus der Region.

Eine gewisse Produktpalette sollte also vorhanden sein - idealerweise in Kooperation mit anderen Bauern aus der Region. Der Erlebnischarakter spielt eine wichtige Rolle. "Deshalb muss alles gut in Schuss und ansprechend gestaltet sein", darauf weist eine Sprecherin des Bauernverbands Baden-Württemberg hin. "Außerdem muss man es mögen, dass ständig Leute auf dem Hof sind."

"Deshalb muss alles gut in Schuss und ansprechend gestaltet sein", darauf weist eine Sprecherin des Bauernverbands Baden-Württemberg hin. "Außerdem muss man es mögen, dass ständig Leute auf dem Hof sind." Ein Erfolgsgarant: "Man muss gerne Bauer zu sein", sagt die Sprecherin. "Und man muss auch gut verkaufen können." sbo

Seit einigen Jahren hat Hofladen-Chefin Ute Guckert neue Kundschaft ausgemacht: Junge Familien, die Wert auf gesunde Ernährung legen - der Kinder wegen. Ein Ausflug in die Ställe, wo es sich Schweine auf einer dicken Lage Stroh gemütlich machen können, gehört zum Einkauf nicht selten dazu. Die Kälbchen wachsen im Odenwald bei den Mütterkühen auf. "Solch einen Luxus könnten wir uns gar nicht erlauben, wenn wir unser Fleisch beim Metzger abliefern würden", macht die Landwirtin deutlich.

Neben Rind und Schwein verkaufen die Guckerts Kartoffeln und während der Saison Spargel aus eigenem Anbau. Für ihren Hofladen haben sie sich ein breites Netzwerk angelegt: Vom Nachbarhof beziehen sie Erdbeeren und Eier, Äpfel kommen aus Wallstadt, Hähnchen und Gemüse stammen ebenfalls aus der Region. Dafür verkaufen die Partner wiederum Guckertsche Kartoffeln und Dosenwurst. "So grenzen wir uns von den Supermärkten ab", sagt Ute Guckert. "Die Leute wissen dann genau, wo's herkommt."

Winziger Marktanteil

Für den Einzelhandel stellten die Hoflädchen allerdings kaum eine Konkurrenz dar, meint Kreisvorsitzender Guckert: Den Marktanteil schätzt er auf unter ein Prozent. Für Betriebe ab einer gewissen Größe könne sich der direkte Weg zum Kunden aber durchaus rechnen: "Man nimmt die gesamte Gewinnspanne mit, die ansonsten an den Großhandel geht."

Der Erfolg sei allerdings keinesfalls garantiert - und der Aufwand nicht zu unterschätzten. Abgesehen von der täglichen Arbeit zwischen den Verkaufsregalen gibt es eine Menge Vorschriften, die es zu berücksichtigen gelte, genau wie im Einzelhandel auch. So braucht jedes Marmeladentöpfchen sein eigenes Etikett, auf dem die Inhaltsstoffe aufgelistet sind. Einfach ein Preisschildchen draufzukleben, reicht bei weitem nicht aus. "Schon allein das ist ein Riesenaufwand", seufzt Guckert. Einfach mal so nebenher seine Produkte vermarkten, das funktioniere nicht. "Da hängt sehr viel Arbeit dran." Und oft sei die ganze Familie involviert.

"Die Kundschaft geht vor", hat Erika Feil in ihrer Kindheit immer wieder zu hören bekommen. Das rege Treiben auf dem Hof der Familie im pfälzischen Meckenheim kennt sie von klein auf. "Wir waren eigentlich schon immer ein gläserner Betrieb", sagt sie lachend. Heute betreibt sie den Bleichhof mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Äpfel sind ihr Hauptgeschäft. Und die verkaufen sie nur noch an den Endkunden - "entweder in unserem Hofladen oder auf dem Wochenmarkt".

Auf der anderen Rheinseite hat der Straßenverkauf eine lange Tradition. "Meine Eltern haben damit angefangen", berichtet Erika Feil. Damals bauten die Feils noch Wein, Kartoffeln und Zuckerrüben an. Davon hat sich die jüngere Generation inzwischen komplett verabschiedet. "Wir wollten einfach nichts mehr wegschmeißen", sagt die Meckenheimerin. Allzu oft hatte die Genossenschaft einen Teil ihrer Ernte abgelehnt, weil sie nur begrenzte Mengen abgenommen hat. Also verlegte sich die Familie komplett auf Direktvermarktung - und fährt gut damit.

"Wir sind ein Ausflugsziel"

Einen anderen Weg hat die Familie Dittrich mit ihrem Auentalhof im Odenwald eingeschlagen. Im Birkenauer Ortsteil Löhrbach tummeln sich neben Rindern, Gänsen und Hühnern jede Menge Ziegen. Die Milch geht direkt an die Odenwälder Molkerei Hüttenthal, die sich auf naturbelassene Produkte spezialisiert hat. Den Käse stellen die Dittrichs selbst her - und laden zur Verkostung in den eigenen Gewölbekeller ein. "Ein Ausflugsziel sind wir also sowieso schon", sagt Elisabeth Dittrich. Sie steht gerade im Hofladen und hat Kundschaft: Außer der Ziegenmilch gehen hier alle Produkte aus eigener Herstellung über die Theke - ob Fleisch, Wurst oder Käse.