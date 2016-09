Bank muss beim Wechsel helfen

Frankfurt. Fast elf Euro Gebühr fürs Girokonto? Pro Monat. Manche Bank lässt sich ein Standardprodukt schon jetzt üppig bezahlen, wie eine Auflistung der unabhängigen FMH Finanzberatung belegt. Und Kunden müssen sich auf weiter steigende Preise für Bankdienstleistungen einstellen, denn Banken und Sparkassen brechen wegen des Zinstiefs die Erträge weg. Immerhin stärkt der Gesetzgeber nun die Rechte der Verbraucher. Ab sofort wird es einfacher, mit dem Konto zu einer anderen Bank zu wechseln.

Das neue Institut muss ein- und ausgehende Überweisungen und Lastschriften des alten Kontos übernehmen. Die bisherige Bank hat dazu dem neuen Institut und dem Kunden eine Liste der bestehenden Aufträge der vorangegangenen 13 Monate zu übermitteln. Das gilt auch bei Kontoeröffnungen im europäischen Ausland. Keine Rolle spielt dabei, ob das Konto bei einer Filialbank oder als reines Onlinekonto geführt wird. Für den Wechselhilfeservice dürfen die alte und die neue Bank nur etwas berechnen, wenn das vorher mit dem Kunden vereinbart wurde.

"Viel Kopfschmerzen"

Darauf sollten Verbraucher achten Das kostenlose Girokonto gibt es nicht überall. Viele Institute verlangen Gebühren. Und hier gibt es Unterschiede: Manche erheben eine monatliche Grundgebühr, andere Institute stellen eher Kosten für einzelne Buchungen oder für Daueraufträge in Rechnung. Hier lohnt ein Vergleich, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ohne Karte wird heute kaum mehr ein Konto geführt. Neben den Kundenkarten, die nur an den bankeigenen Geldautomaten eingesetzt werden können, gibt es Giro- und Kreditkarten. Hier spielen nicht nur die Kosten eine Rolle. Wichtig ist auch die Frage, wie viele Geldautomaten in der näheren Umgebung kostenfrei genutzt werden können, erklärt die Verbraucherzentrale. Bei günstigen Konten stellen Geldinstitute oft Bedingungen, zum Beispiel einen regelmäßigen Geldeingang in einer bestimmten Höhe. Manche Unternehmen verlangen auch, dass auf dem Konto regelmäßig das Gehalt gutgeschrieben werden muss. Auf solche möglichen Fallstricke sollten Kunden achten. Ein wichtiger Punkt bei Girokonten ist die Höhe der Dispozinsen. Diese sind oft happig und unterscheiden sich von Institut zu Institut stark. Wer ab und zu ins Minus rutscht, zahlt dann bei teuren Instituten drauf. Manche Institute verzinsen auch Guthaben auf Girokonten. Allerdings sind die Zinsen oft mager.

Die Regelungen sind Teil des Zahlungskontengesetzes, mit dem eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt wird. Andere Bestimmungen wie das sogenannte Basiskonto greifen bereits. So hat zum Beispiel seit dem 19. Juni jeder Bürger in Deutschland das Recht auf ein Girokonto ("Basiskonto"). Bei den Neuerungen zum Kontowechsel hatten die Bankenverbände eine längere Übergangsfrist gefordert.

Verbraucherschützer begrüßen die neue Bestimmung: "Das ist eine wichtige Regelung, weil der Kontowechsel vielen Verbrauchern bisher viel Kopfschmerzen verursacht hat", sagt Frank-Christian Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom zufolge hat nur jeder vierte (23 Prozent) Deutsche schon einmal sein Girokonto gewechselt. Drei Viertel der Deutschen haben demnach ihre Hauptbankverbindung noch nie gewechselt. "Die vereinfachten Möglichkeiten zum Kontowechsel sind gerade jetzt, wo viele Banken ihre Gebühren erhöhen, eine Chance für Verbraucher, den Banken Paroli bieten zu können und zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln", sagt Pauli.

Denn viele Institute erhöhen wegen des Zinstiefs und steigender Regulierungskosten die Gebühren für ihre Kunden. Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon ist überzeugt, dass es in absehbarer Zeit überall in Deutschland Gebühren für die Kontoführung gibt: "Ich erwarte, dass es in einigen Jahren praktisch nirgendwo mehr kostenlose Girokonten geben wird."

Der Finanzaufsicht Bafin ist die Gratis-Mentalität schon lange ein Dorn im Auge. "Über Girokonten, Depots oder Kreditkarten zum Nulltarif mögen sich Kunden freuen. Mangels alternativer Ertragsquellen lässt sich dieses Angebot aber nicht auf Dauer aufrechterhalten", sagt Bafin-Präsident Felix Hufeld. "Trotz des harten Wettbewerbs mit Gratisangeboten wird es hier zu einem Umdenken kommen müssen."

Zwölf Tage Zeit

Das neue Gesetz setzt die Branche erheblich unter Druck: Hat ein Kunde bei der neuen Bank den Kontowechsel beantragt, muss diese innerhalb von zwei Geschäftstagen Kontakt zum bisherigen Geldinstitut aufnehmen. Dieses wiederum hat fünf Geschäftstage Zeit, um eine Liste aller Daueraufträge, Lastschriften und eingehenden Überweisungen an den Verbraucher und die neue Bank zu übermitteln. Weitere fünf Geschäftstage später soll das neue Konto fertig eingerichtet sein.

"Für die Banken kann es schwer sein, das innerhalb von zwölf Tagen hinzukriegen, aber darum kommen sie nicht herum, weil es gesetzlich so festgelegt ist", sage Josefine Lietzau vom Verbraucherportal Finanztip. "Wenn es nicht klappt, müssen sie tatsächlich haften."

Die Branche sieht sich gut vorbereitet. "Die vom Gesetzgeber vorgesehenen Fristen für einen Kontenwechsel sind ambitioniert", räumen die fünf großen Bankenverbände zwar ein, die in der Kreditwirtschaft organisiert sind. Sie erklären aber zugleich: "Um einen Kontenwechsel dennoch ,just in time' zu gewährleisten, haben Banken und Sparkassen ein Abkommen zur Umsetzung der Kontenwechselhilfe abgeschlossen, das die praktische Umsetzung eines Wechsels durch die beteiligten Instituten unterstützt."