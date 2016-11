Bauherren fördern – aber wie?

Rund 45 Prozent der Deutschen leben in den eigenen vier Wänden - verglichen mit den europäischen Nachbarländern eine niedrige Quote.

Berlin. Normalverdiener können kaum noch genügend Eigenkapital ansparen. Verbände der Immobilienwirtschaft schlagen deshalb neue Förderinstrumente für den Hauskauf vor. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ist Bauen für viele Familien mittlerweile unbezahlbar?

Nur Schweizer und Schweden wohnen seltener in den eigenen vier Wänden als die Bundesbürger. In allen anderen europäischen Ländern ist die Eigentumsquote viel höher. Beim Spitzenreiter Rumänien haben neun von zehn Familien ein Eigenheim, auch wenn dessen Qualität in der Regel viel geringer ist als der hiesige Standard. In Deutschland stagniert der Anteil der Eigentümer seit Jahren bei 45 Prozent.

Was sind die Ursachen für diese vergleichsweise niedrige Quote?

Einer Studie des Pestel-Instituts im Auftrag mehrerer Verbände der Immobilienwirtschaft zufolge weisen die Kommunen zu wenig Bauland aus - das daher teuer ist. Die immer flexiblere Arbeitswelt macht es den wichtigsten potenziellen Bauherren, Familien im Alter zwischen 25 und 45 Jahren, immer schwerer, das notwendige Eigenkapital anzusparen. Außerdem wird die Kreditvergabe der Banken durch eine neue Gesetzgebung strenger. "Wir haben die schlechtesten Rahmenbedingungen in der Nachkriegsgeschichte", kritisiert Pestel-Chef Matthias Günther.

Wird die Eigenheimzulage nun wieder eingeführt?

Bis Ende 2005 gab es die großzügige Eigenheimzulage von zuletzt bis zu gut 2000 Euro, die acht Jahre lang als Zuschuss vom Staat überwiesen wurde. Seither gewährt das Finanzamt lediglich eine kleine Abschreibung der Bau- oder Anschaffungskosten. Beide großen Parteien wollen nun wieder eine familienorientierte Förderung einführen. SPD-Bauministerin Barbara Hendricks will Zuschüsse zum Eigenkapital in besonders nachgefragten Wohngebieten auf den Weg bringen. Schon 2017 könnten Familien je nach Kinderzahl auf einen zusätzlichen Betrag zwischen 8000 und 20 000 Euro hoffen. Gefördert werden sollen aber nur Familien, die Zins und Tilgung ihres Baudarlehens auch sicher meistern können. Die Union bringt die Idee eines Baukindergelds ins Spiel. Dabei erhalten Familien 1200 Euro pro Kind und Jahr als Eigenheimhilfe. Entschieden ist jedoch noch nichts.

Gibt es andere Ideen für eine bessere Förderung?

Das Pestel-Institut und die Immobilienverbände haben einige Vorschläge erarbeitet, die Normalverdienern den Haus- oder Wohnungskauf erleichtern können. Käufer könnten von der Grunderwerbssteuer befreit werden, wenn sie sieben Jahre lang im Eigenheim leben, sagt der Präsident des Immobilienverbands Deutschland (IVD), Jürgen Michael Schick. Auch ein besseres Preis-Leistungsverhältnis bei öffentlichen Verkehrsmitteln sei notwendig, um den Umzug in Randgebiete attraktiver zu machen. Vor allem aber fordern die Verbände eine Lockerung der so genannten Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die Banken zu einer zurückhalten Vergabe von Darlehen drängt. Laut Pestel müssten mittlerweile bei Senioren die potenziellen Erben Kreditverträge mitunter mitzeichnen.

Für wen ist eine besondere Förderung sinnvoll?

Pestel-Forscher Günther hat mehrere Zielgruppen ausgemacht, die sich eine Immobilie leisten könnten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Insgesamt gibt es danach rund 2,5 Millionen Haushalte in der Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren. Eine Förderung kann den Haushalten mit einem Nettoeinkommen zwischen 1500 und 2600 Euro helfen. "Das sind die Zielgruppen, für die man etwas machen müsste", sagt Günther. Um das Pleiterisiko zu verringern, schwebt dem Forscher eine Förderung von Wohnungsgrößen vor, die der Angemessenheitsdefinition bei Hartz IV entsprechen.