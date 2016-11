Bei Lufthansa droht Pilotenstreik

Frankfurt. Bei der Lufthansa drohen ab sofort wieder Streiks der Piloten. Die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) erklärte gestern die Gehaltstarifverhandlungen für gescheitert und lehnte auch das Angebot der Lufthansa ab, die Gespräche unter Leitung eines Schlichters weiterzuführen. "Bei Lufthansa und bei Lufthansa Cargo ist ab sofort mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen. Genaue Dauer und Umfang werden wir mit einem Vorlauf von 24 Stunden ankündigen", sagte VC-Präsident Ilja Schulz in Frankfurt. Die Lufthansa-Töchter Eurowings und Germanwings sind von den Streiks nicht betroffen.

Entwarnung für Weihnachten

Seit fünf Jahren habe es für die rund 5400 Piloten keine Gehaltserhöhung mehr gegeben und jetzt fordere die Lufthansa faktisch eine Nullrunde. "Reallohnverzicht ist in Zeiten, in denen ein Unternehmen Gewinne schreibt nicht akzeptabel", sagte Schulz. Jetzt fordert VC eine Erhöhung der Gehälter für diesen Zeitraum um insgesamt fast 20 Prozent.

So viel verdienen Lufthansa-Piloten Der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zufolge liegen die Einstiegsgehälter für Lufthansa-Piloten bei durchschnittlich 4800 Euro im Monat. Im Schnitt verdiene ein Lufthansa-Pilot 140 000 Euro im Jahr. Nach Angaben der Lufthansa liegt das Einstiegsgehalt bei 78 000 Euro, in der Spitze sind es 256 000 Euro. Neben den Tariferhöhungen fordert die VC eine Strukturanpassung. Während Piloten bislang nach zehn bis zwölf Berufsjahren zum Kapitän aufsteigen könnten, dauere dies jetzt 17 bis 20 Jahre - was finanzielle Nachteile bedeute. Was VC allerdings nicht sagt: Lufthansa zufolge steigen die Pilotengehälter unabhängig vom Tarifvertrag jedes Jahr automatisch um drei Prozent - eine Regelung, die sonst in keiner anderen Branche gibt. otr

Sollte der Streik länger dauern, wird VC nur auf Ausstände an den Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Dezember verzichten. Danach sind aus heutiger Sicht auch Streiks in den Weihnachtsferien möglich. "Es ist absolut unverständlich, warum die VC Streiks androht, die erneut auf dem Rücken unserer Kunden ausgetragen werden, anstatt mit uns in die Schlichtung zu gehen", reagierte Lufthansa-Personal-Vorstand Bettina Volkens aus die Streik-Ankündigung.

Lufthansa hat eigenen Angaben zufolge eine Vergütungserhöhung von 2,5 Prozent für fünf Jahre angeboten. VC dagegen spricht von einer Nullrunde. "Nicht einmal der Kaufkraftverlust soll ausgeglichen werden", betont Schulz. Bisher haben die Piloten in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt 13 Mal gestreikt, vor allem wegen der Alters- und Übergangsversorgung. Jetzt geht es um die Gehälter.

Schulz zufolge sind die Bezüge seit Mai 2012 nicht mehr angehoben worden. Real verdienten Piloten bei der Lufthansa heute fünf Prozent weniger, während die durchschnittlichen Tarifgehälter seit 2012 um 15 Prozent gestiegen seien. In der gleichen Zeit habe die Lufthansa Gewinne von fünf Milliarden Euro eingeflogen. "Fragen Sie mal Vorstandschef Carsten Spohr, warum er die Piloten nicht am Unternehmenserfolg teilhaben lassen will", poltert Schulz.

Vor diesem Hintergrund fordert VC für die vergangenen fünf Jahre eine Erhöhung von im Schnitt 3,66 Prozent pro Jahr, was sich auf eine Gesamtforderung von 18,3 Prozent summiert. Im Vergleich dazu seien die Gehälter in der Wirtschaft im Schnitt um 15 Prozent gestiegen. "Das entspricht in etwa der durchschnittlichen Erhöhung der Bruttolöhne in Deutschland in dieser Zeit", sagt Schulz. "Deshalb ist die Forderung nicht unverhältnismäßig".