„Besseres Gefühl mit ZF als neuem Eigentümer“

Im Bieterkampf um den Nutzfahrzeugzulieferer Haldex fordert die Heidelberger IG Metall eine Standortsicherung und die Tarifbindung für die Beschäftigten.

Heidelberg. Im Bieterwettstreit um den schwedischen Nutzfahrzeugzulieferer Haldex liegen die Sympathien von Arbeitnehmervertretern im Heidelberger Haldex-Werk beim Getriebekonzern ZF vom Bodensee. Vor zwei Tagen hat ZF sein Angebot für Haldex erhöht und liegt nun wieder gleichauf mit dem Münchner Bremsenhersteller Knorr-Bremse. ZF hat nach eigenen Angaben alle kartellrechtlichen Genehmigungen zusammen - nun müssen die Haldex-Aktionäre zustimmen.

"Ein besseres Gefühl haben wir bei ZF" sagt Michael Seis, Zweiter Bevollmächtigter der Heidelberger IG Metall, dieser Zeitung. Die Belegschaft fordere die Tarifbindung und eine Standortsicherung. ZF habe sich in der Vergangenheit als sozialpartnerschaftlicher Arbeitgeber verhalten, hebt er hervor. Knorr ist schon vor Jahren aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten und nicht tarifgebunden.

ZF als Getriebespezialist erhoffe sich, im Anhänger- und Sattelaufliegergeschäft durch die Übernahme von Haldex den Forderungen der Lkw-Hersteller nach Komplettanbietern besser nachkommen zu können. In jedem Fall müssten dazu aber Entwicklung und Produktion in Heidelberg deutlich ausgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Knorr-Bremse verfüge hingegen selbst über die Heidelberger Produktpalette und dürfte demnach nicht auf das Werk im Norden der Stadt angewiesen sein.

Einziges Werk in Deutschland

Haldex hat konzernweit 2140 Beschäftigte. Einziges Werk in Deutschland ist Heidelberg (bis 1998 Grau-Bremse) mit derzeit 100 Beschäftigten, im Jahr 1980 waren es noch 930 Mitarbeiter. Der Heidelberger Hersteller von Lkw-Brems- und Luftfederungsmodulen war 1984 von der Familie Grau an den US-Konzern Echlin und 1998 von diesem mit damals 320 Beschäftigten an Haldex verkauft worden.

In beiden Fällen war Knorr-Bremse bereits an Haldex interessiert. 2013 hatte Haldex die Verlagerung von Produktion von Heidelberg nach Ungarn und dem größten Teil der Entwicklung nach England eingeleitet, ein weiteres Drittel der Jobs ging verloren. Damit war der Abbau eines weiteren Drittels der Belegschaft in Heidelberg verbunden.