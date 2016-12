BGH stärkt die Rechte von Vermietern

Sind Firmen Eigentümer von Immobilien, können auch sie ihren Mietern mit dem Verweis auf Eigenbedarf kündigen. © dpa

Karlsruhe. Abermals hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe zugunsten von Wohnungseigentümern und gegen die Mieter entschieden. Eine Immobilien-Gesellschaft darf demnach wegen Eigenbedarfs den Mietern kündigen, die seit 1985 zu erträglichen Kosten in ihrer Wohnung in der Münchener Innenstadt leben. Das Urteil von gestern stärkt die Stellung von Immobilienbesitzern in aktuellen Konflikten um knappen Wohnraum.

Darf auch eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (GbR) , der ein Wohnhaus gehört, Mietern mit dem Argument des Eigenbedarfs kündigen?

Das war eine zentrale Frage, um die sich der Prozess drehte. Klar ist, dass individuelle Wohnungsbesitzer eine vermietete Wohnung beanspruchen können, wenn beispielsweise ihre erwachsene Tochter dort einziehen will. Umstritten allerdings war, ob dieses Recht auch für GbRs wie im vorliegenden Fall gilt. Hier hatten sich 1991 vier Personen zusammengetan, um das betreffende Haus zu erwerben, zu sanieren und in Eigentumswohnungen aufzuteilen. Einige Wohnungen wurden bereits verkauft.

Nun wollen die Eigentümer auch die letzte, noch vermietete Wohnung räumen. Dagegen wehrten sich die Mieter. Zu Unrecht, urteilte der BGH. Auch bestimmte Immobiliengesellschaften dürfen also wegen Eigenbedarfs kündigen.

Was bedeutet das für Mieter in Zukunft?

Weil sich die untergeordneten Gerichte an der Entscheidung des Bundesgerichtshofes orientieren, haben Mieter in solchen Streitigkeiten künftig schlechtere Chancen. Besonders in der gegenwärtigen Situation auf dem Wohnungsmarkt stelle das einen gravierenden Nachteil dar, sagte Ulrich Ropertz, der Sprecher des Deutschen Mieterbundes. ,,GbRs werden primär gegründet, um Objekte von Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln", erklärte der Experte.

Dahinter steht die Vermutung, dass es in vielen Fällen solcher Kündigungen nicht tatsächlich um Eigenbedarf geht, auch wenn die Eigentümer dieses Argument anführen. Das Ziel sei oft die ,,Vermarktung", so Ropertz - Erlöse durch den Verkauf der Wohnung oder höhere Mieteinnahmen bei Neuvermietung. Für Mieter wächst damit das Risiko einer Kündigung. Angeblicher Eigenbedarf ist einer der häufigsten Kündigungsgründe.

Wie argumentierten die Mieter in dem Verfahren?

Das mittlerweile ältere Ehepaar wohnt seit 31 Jahren in der umstrittenen Wohnung im Münchener Stadtteil Lehel und zahlt 1374,52 Euro monatlich für 166 Quadratmeter. Für Innenstadtlagen der bayerischen Landeshauptstadt ist der Preis von 8,30 Euro warm pro Quadratmeter extrem günstig. ,,Die Beklagten sind der Kündigung mit der Behauptung entgegengetreten, der Eigenbedarf sei nur vorgetäuscht", schreibt der BGH in seiner Darstellung des Falles.

Nicht die Tochter eines der Eigentümer wolle in die Wohnung einziehen, vermuteten die Mieter, sondern es gehe darum, einen Verkaufs- oder Mietgewinn zu erzielen. Außerdem erklärten sie, die Eigentümer hätten ihnen eine freie Ersatzwohnung im selben Haus anbieten müssen. Beides wies der BGH zurück. Nach dieser Grundsatzentscheidung muss nun das Landgericht München den vorliegenden Fall neu verhandeln.

Muss der Eigenbedarf begründet werden?

Ja, plausibel sind etwa solche Konstellationen: Die Eigentümerfamilie wohnt in einer Drei-Zimmer-Wohnung, hat schon ein Kind, erwartet Zwillinge und erhebt deshalb Anspruch auf die ihr gehörende, aber vermietete Fünf-Zimmer-Wohnung. Oder: Eltern wünschen, dass ihre nun volljährige Tochter, die am Wohnort studieren will, eine vermietete Zwei-Zimmer-Wohnung im gleichen Haus bezieht.