Blick auf die „Virtuelle Realität“

Berlin. "Die Ex-Sparweltmeister gehen einkaufen", sagt Hans-Joachim Kamp, Chef des Branchenverbands gfu der Unterhaltungselektronikindustrie. Die Verbraucher in Deutschland sind dank steigender Löhne und niedriger Zinsen in Kauflaune. Der Veranstalter der Internationalen Funkausstellung (IFA), die am morgigen Freitag in Berlin beginnt, ist darüber hoch erfreut. 27 Milliarden Euro will die Branche in diesem Jahr mit TV-Geräten, Smartphones oder Spielekonsolen umsetzen, so viel wie im vorangegangenen Rekordjahr.

Schärfere Bildauflösungen

Vor allem des Deutschen Lieblingsbeschäftigung kurbelt das Geschäft an. Vier von zehn Verbrauchern planen die Anschaffung eines neuen Fernsehers in diesem oder dem nächsten Jahr. Immer größere und flachere Bildschirme und eine schärfere Bildauflösung sorgen für die anhaltend große Nachfrage. Dazu kommt noch die Umstellung des terrestrischen Empfangs auf das neue Format DVB-T2, die im kommenden März bundesweit durchgeführt wird. Allein davon sind drei Millionen Haushalte betroffen, die sich entweder einen Extradecoder oder gleich einen neuen Apparat kaufen müssen.

Informationen für Besucher Die IFA in Berlin gilt als Leitmesse für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte. Die erste "Große Deutsche Funkausstellung" fand im Dezember 1924 mit 268 Ausstellern und 170 000 Besuchern statt. Dieses Jahr zeigen auf 10 000 Quadratmetern über 300 Aussteller aus der ganzen Welt ihre Produkte und Innovationen. Das ist Rekord. Die IFA öffnet am Freitag für das Publikum und geht bis zum 7. September. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 17 Euro (für Studenten 13 Euro, für Schüler neun Euro). Im vergangenen Jahr zog die Messe insgesamt 240 000 Besucher in sechs Tagen an.

Nicht weit dahinter kommen schon andere Tätigkeiten, für die Produkte der Unterhaltungsindustrie benötigt werden, zum Beispiel Smartphones. Rund 24 Millionen Exemplare davon werden in diesem Jahr laut Kamp verkauft. Die Verbraucher greifen für ihr Vergnügen tiefer in die Tasche. Der Durchschnittspreis für TV-Geräte stieg gegenüber dem Vorjahr um 20 Euro auf 600 Euro. Für Smartphones geben die Kunden heute im Durchschnitt 402 Euro aus, das sind 20 Euro mehr als im Vorjahr.

Auf der IFA werden wieder viele Neuheiten zu sehen sein. Dabei verschmelzen die verschiedenen Technologien immer mehr miteinander. So bringen die Aussteller in diesem Jahr auch 3-D-Drucker mit an die Spree. Verstärkt zu sehen sind Fitnessarmbänder und andere der Gesundheit dienende Elektronikanwendungen.

"Riesiges Potenzial"

Auch die "Virtuelle Realität" erhält mehr Raum auf dem Messegelände. Neben den sogenannten VR-Brillen, mit denen man sich in einem mehrdimensionalen Raum wähnt, zeigen Firmen und Wissenschaftler, wie sie sich die Zukunft dieser Technologie vorstellen. "Viele Verbraucher sind im laufenden Jahr erstmals mit 'Virtueller Realität' in Berührung gekommen", sagt Timm Lutter vom Digitalverband Bitkom. "Die Resonanz zeigt, dass die Technologie riesiges Potenzial hat."

Die IFA ist zwar eine Publikumsmesse, doch geht es vor allem um das Geschäft. "Es ist die wichtigste Ordermesse", erläutert gfu-ChefKamp. Im vergangenen Jahr erreichten die Geschäftsabschlüsse ein Volumen von 4,3 Milliarden Euro. Diese Größenordnung wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder erreichen. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Die IFA ist restlos ausgebucht. Erstmals wird ein Teil der Schau, der ausschließlich von Profis für Profis gemacht wird, in einen anderen Stadtbezirk ausgelagert, weil der Raum dafür in den Messehallen unter dem Funkturm fehlt.

Auch die sogenannte weiße Ware, also Haushaltsgeräte, läuft im Handel bestens. Großgeräte wie Wäschetrockner, Kühlschränke oder Waschmaschinen verzeichnen Absatzsteigerungen von mehr als zehn Prozent. "Das Bewusstsein für Energieeffizienz spiegelt sich darin wider", erläutert Kamp. Die Verbraucher würden noch intakte Geräte früher austauschen, weil die Einsparung bei den Energiekosten diese vorzeitige Mehrausgabe wieder wettmache.