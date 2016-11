Böse Überraschung für Ferrero

Berlin. Manchen bunten Teller und gefüllten Stiefel zum bald anstehenden Nikolaustag werden sich Eltern wohl mit gemischten Gefühlen anschauen, sofern auch Überraschungseier der Ferreromarke "Kinder" unter den süßen Gaben sind. Denn es stellt sich die Frage, ob das Minispielzeug, das der eigene Sohn oder die eigene Tochter aus dem Ei pult, nicht in mühevollster Kleinarbeit von rumänischen Kindern in das Kunststoffgehäuse hineingepackt wurde - gegen niedrigste Bezahlung.

Weniger als fünf Euro pro Sack

Dies legt eine Recherche des britischen Boulevardblattes ,,Sun" bei einer rumänischen Familie nahe. An der Wand ihrer kleinen Behausung warten Säcke mit kleinen Plastikfiguren auf die Verarbeitung. In der Mitte des Tisches steht eine weitere Verpackung mit Plastikeiern, die später einmal in einer Fabrik von Schokoladeneiern umhüllt werden. Mutter und Kinder sitzen tagelang arbeitend am Tisch und erhalten nach den Worten der Frau keine fünf Euro für die Verarbeitung eines Sackes.

Schwergewicht der Branche Ferrero gehört zu den Schwergewichten der Süßwarenindustrie. Bekannte Produkte der italienischen Gruppe sind neben den Überraschungseiern die Kinder Schokolade, der Schokoriegel Duplo, der Brotaufstrich Nutella, die Schokopraline Ferrero Rocher, Mon-Chéri-Pralinen und die Tic-Tac-Pastillen. Das Unternehmen verkauft seine Waren in mehr als 160 Ländern. Im Geschäftsjahr 2014/2015 erzielte es einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro. dpa

Für die Marke "Kinder" des italienischen Ferrero-Konzerns ist diese Entdeckung, sollten die Angaben zutreffen, vermutlich desaströs. Die Meldung hat das Unternehmen kalt erwischt. "Wir sind äußerst entsetzt und tief betroffen von den Vorwürfen inakzeptabler Vorgehensweisen in Rumänien im Hinblick auf das potenzielle Verhalten eines unserer Lieferanten", teile Ferrero in einer ersten Stellungnahme mit. Ein Aufklärungsteam wurde umgehend nach Rumänien entsandt. Auch will Ferrero mit den Behörden vor Ort bei der Aufklärung zusammenarbeiten. Die Ermittler gehen dem Verdacht auf Ausbeutung Minderjähriger nach, erklärte Mihaela Porime von der Sondereinheit der Staatsanwaltschaft DIICOT.

Dabei geht es um die Zulieferfirmen am Rande der EU, mit denen Ferrero zusammenarbeitet. Der Konzern verlangt die Einhaltung eines strengen Verhaltenskodex'. Kinderarbeit ist dabei ausgeschlossen, auch müssen die Zulieferer wenigstens den örtlichen Mindestlohn bezahlen und die Regelarbeitszeit einhalten. Treffen die Vorwürfe zu, wurde in diesem Fall gleich gegen alle wichtigen Normen des Kodex verstoßen. Das würde zur sofortigen Vertragsauflösung führen, betont Ferrero. Der Konzern will die Öffentlichkeit über die Ergebnisse seiner Untersuchungen schnell berichten.

Ausbeutung also in Europa, sogar innerhalb der Europäischen Union? Das ist trotz allen Fortschritts hinsichtlich der Arbeitsbedingungen noch immer an der Tagesordnung. "Kinderarbeit ist in Rumänien keine Seltenheit", sagt Bernd Hinzmann der Menschenrechtsorganisation Inkota. Das Netzwerk prangert immer wieder die Ausbeutung von Frauen und Kindern an, in der rumänische Schuhindustrie ebenso wie auf den Kakaoplantagen in Afrika.

Autos waschen oder betteln

Schätzungen der Vereinten Nationen zeigen, dass Kinder nicht nur in Einzelfällen ausgebeutet werden. Das Kinderhilfswerk Unicef geht davon aus, dass ein Prozent der 5- bis 14-jährigen Rumänen arbeiten muss. Obwohl das Land beispielsweise die internationale Konvention gegen Kinderarbeit unterzeichnet hat, können die Behörden des Landes das Problem nicht lösen.

Die Kampagne "aktiv gegen Kinderarbeit" geht sogar davon aus, dass jedes fünfte der 5,8 Millionen Kinder davon betroffen ist. Die überwiegende Mehrheit der Kinder muss dabei in der Landwirtschaft helfen, neun von zehn sind es. Darüber hinaus schicken die Eltern Kinder auf die Straße, wo sie Waren verkaufen, Autos waschen, betteln oder Lastwagen entladen. Auch werden Kinder der Kampagne zufolge zur Prostitution gezwungen. "Rumänien ist Ausgangs- und Durchgangsland für Kinderhandel", glauben die Aktivisten. Von dort aus würden Frauen und Mädchen in andere europäische Länder verschleppt, um sie dort sexuell auszubeuten.

Weltweit sind die Programme, die Kinderarbeit eliminieren wollen, durchaus erfolgreich. "Zwischen 2000 und 2012 konnte die Zahl der Kinderarbeiterinnen und Kinderarbeiter um ein Drittel gesenkt werden", stellt die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) fest. Beruhigen kann diese Entwicklung nicht, denn noch immer werden laut ILO weltweit 168 Millionen Kinder zur Arbeit gezwungen. 85 Prozent davon gehen gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten nach.