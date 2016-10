Brandbrief vom Chef

Deutsche-Bank-Chef sieht an den Börsen Spekulanten am Werk, "die das Vertrauen in uns schwächen wollen". © dpa

Frankfurt. Wieder kommen die schlechten Nachrichten aus den USA. Hedgefonds sollen dort Gelder von der Deutschen Bank abziehen. Der Aktienkurs bricht in den USA und auch in Deutschland weiter dramatisch ein. Vorstandschef John Cryan sieht sich zu einem Brandbrief an die mehr als 100 000 Beschäftigten gezwungen. Wichtige Fragen und Antworten zur Lage der Deutschen Bank:

Was bedeutet der angebliche Rückzug von einigen Hedgefonds für die Deutsche Bank?

Sollten die Gerüchte stimmen, wäre es ein weiterer Schlag für das Vertrauen in Bank. Allerdings ist nicht klar, wie viele Fonds und welche Summen sie von der Deutschen Bank abgezogen haben. Es geht angeblich um die Abwicklung von Geschäften mit komplexen Finanzprodukten. Der Rückzug könnte weitere der 20 Millionen Kunden verleiten, sich aus Furcht vor einem Kippen der Bank ihre Geschäfte auf andere Institute zu verlagern.

Wie fällt die Reaktion an der Börse aus?

Erstmals in ihrer Geschichte kostete die Aktie der Deutschen Bank gestern weniger als zehn Euro. Das Tief lag bei 9,89 Euro, der Schlusskurs bei 11,57 Euro. Der Tagesverlauf zeigt nach Ansicht von Börsianern, dass Spekulanten die Deutsche Bank attackieren. Der Kursverfall bleibt aber dramatisch. Vor einem Jahr stand die Aktie noch bei 24 Euro, zu Zeiten von Josef Ackermann waren es zeitweilig mehr als 100 Euro. Gemessen am Börsenwert rangiert die Deutsche Bank nicht einmal mehr unter den 100 größten Instituten.

Wie schlimm steht es tatsächlich um die Bank?

Fakt ist, dass der Deutschen Bank weitere hohe Strafen drohen. Allein in den USA fordert das Justizministerium umgerechnet mehr als zwölf Milliarden Euro für windige Hypothekengeschäfte. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge steht ein Vergleich mit dem US-Justizministerium über eine Strafe in Höhe von 4,8 Milliarden Euro im Raum. Die Bank hat aktuell 5,5 Milliarden Euro für weitere Strafen zurückgestellt. Ungeklärt sind auch die Folgen des Geldwäsche-Skandals mit Kunden der Bank in Russland. Dazu gesellen sich Vorwürfe im Blick auf Manipulationen am Devisenmarkt. Auch hier könnte der Bank eine hohe Strafe auferlegt werden.

Fakt ist auch, dass die Deutsche Bank im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von fast sieben Milliarden Euro verbuchen musste. Möglicherweise droht auch das Kapital knapp zu werden. Aber eine weitere Kapitalerhöhung wäre vor dem Hintergrund des niedrigen Aktienkurses extrem schwierig.

Was sagt das Institut, was sagt Vorstandschef John Cryan?

Die Sorgen sind zweifellos groß. Darauf deutet hin, dass sich Cryan gestern zu einer Nachricht an die Mitarbeiter veranlasst sah. Die Spekulationen über die Hedgefonds sorgten zu Unrecht für weitere Unruhe. Die Außenwahrnehmung der Bank sei verzerrt. "Vertrauen steht im Bankgeschäft am Anfang von allem. Am Markt sind gerade einige Kräfte unterwegs, die dieses Vertrauen in uns schwächen wollen". Wer das sein könnte, deutet Cryan nicht an.

Auch Professor Christoph Schalast von der Frankfurt School of Finance sieht Spekulanten am Werk. Das sei ja gerade das Geschäft von Hedgefonds. Deshalb sei auch die Nachricht über den Abzug von Geldern lanciert worden.

Hat die Deutsche Bank noch Reserven?

Die Deutsche Bank verfüge über ein starkes Fundament. Alle Eigenkapitalforderungen würden erfüllt, sagt Cryan. Mit dem Verkauf eines britischen Versicherers und der chinesischen Bank Huaxia werde das Eigenkapital weiter gestärkt. Im eigentlichen Bankgeschäft sei man stark. Dies zeige der Vorsteuergewinn von rund einer Milliarde Euro im ersten Halbjahr. Die flüssigen Reserven des Instituts beziffert Cryan auf mehr als 215 Milliarden Euro. "Damit haben wir einen überaus komfortablen Puffer".

Wie geht es weiter mit der Deutschen Bank?

Kein Experte erwartet wirklich, dass die Deutsche Bank kippt und eine Pleite droht. Nach Ansicht vom Sabine Lautenschläger, Direktorin der Europäischen Zentralbank, sind die europäischen Banken im Durchschnitt stabil. Das habe auch der jüngste Stresstest der europäischen Bankenaufsicht EBA gezeigt. Ein Riesenproblem ist nach Ansicht von Börsianern der schwer angeschlagene Ruf der Bank und ein möglicher weiterer Vertrauensverlust. Kunden und Aktionäre könnten sich verstärkt von der Deutschen Bank verabschieden. (mit Reuters)