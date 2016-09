Frankfurt. "Wir sägen doch nicht an dem Ast, auf dem wir sitzen". Commerzbank-Chef Martin Zielke versuchte die rund 51 000 Beschäftigten des zweitgrößten deutschen Geldhauses unlängst zu beruhigen, als Gerüchte die Runde machten, die höchst profitable Mittelstandssparte werde zerschlagen. Auf neue Gerüchte, dass bis zu 5000 Stellen auf dem Spiel stehen - das "Handelsblatt" berichtet sogar von rund 9000 Arbeitsplätzen - hat er noch nicht reagiert. Noch diese Woche wird es aber soweit sein. Morgen informiert der Bankchef, der seit Mai an der Spitze steht, den Aufsichtsrat über seine Strategie, am Freitag will Zielke die Pläne der Öffentlichkeit erläutern. Schön werden sie, das steht fest, nicht sein.

Auch die Commerzbank muss mit den Kosten runter. Der Wettbewerb lässt ihr keine Wahl. Vor allem aber das Umfeld mit den niedrigen Zinsen. Man habe im Vorstand offensichtlich unterschätzt, wie lange diese Phase andauern wird, sagt ein Commerzbank-Manager. Und man stelle man sich darauf ein, dass sie länger dauert. Der Druck ist gewaltig, auch wenn Zielke Ende August betonte, die Commerzbank sei so stabil wie noch nie.

Klassisches Bankgeschäft lahmt

Aber im ersten Halbjahr ist der Gewinn um mehr als 40 Prozent auf 370 Millionen Euro eingebrochen, die Prognose eines Milliarden-Überschusses für 2016 wurde aufgegeben. Der Aktienkurs bewegt sich seit Wochen auf historischen Tiefständen. Obwohl die Bank, die zu 15 Prozent dem Bund und damit dem Steuerzahler gehört, die Kosten schon drückt und bereits Mitte 2013 den Abbau von 5200 Stellen bis Ende 2016 beschlossen hatte, reicht auch das offensichtlich nicht aus.

Zwar lockt die Bank immer mehr Privatkunden, aber das kostet erst einmal Geld. Und wegen der Niedrigzinsen ist im klassischen Bankgeschäft - Einlagen sammeln, Kredite ausreichen und aus dem Zinsunterschied Gewinn erzielen - kaum mehr etwas zu verdienen. Außerdem fragen Firmenkunden kaum mehr neue Kredite nach.

"Brutal, schnell und radikal" sei der Umbruch in der Bankenwelt, sagt Zielke. Der groß gewachsene Bankchef könne gut zuhören und habe im Gegensatz zu seinem Vorgänger Martin Blessing nicht immer das letzte Wort. "Aber seine Strategie und seine Pläne setzt er konsequent um." Dazu gehört offenbar die Auflösung der Mittelstandsbank. Das Geschäft mit großen Firmenkunden soll mit der Investmentbank zusammengelegt werden, kleinere Firmenkunden werden der Privatkundensparte zugeschlagen, heißt es.

Das dürfte zu personellen Einschnitten in der ohnehin schon stark verkleinerten Investmentbank führen. Knapp 1900 Leute zählt die Sparte noch. Auch unter den rund 5400 Beschäftigen der Mittelstandsbank ist die Unruhe groß. Möglicherweise trifft es auch wieder Bankerinnen und Banker in den rund 1050 Filialen der Commerzbank. An den Ablegern selbst will Zielke nicht rütteln.

"Banken, die Filialen schließen, können nicht mehr wachsen. Das funktioniert nur mit persönlicher und physischer Präsenz. 90 Prozent unserer Neukunden gewinnen wir in unseren Filialen", sagt er. "Es gibt eine deutsche Bank, die an Ihrer Seite bleibt", lässt er denn auch mit einem neuen Werbespruch für sein Haus trommeln - und setzt sich damit von der Deutschen Bank ab, die Hunderte von Filialen schließt.