„Chef baut auf dumme Sprüche“

Heidelberg. Hunderte Internetnutzer empören sich über eine Aussage von Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. Nach dem Sieg von Donald Trump bei der Wahl zum US-Präsidenten frohlockte Scheifele bei dem Gedanken an einen möglichen Mauerbau an der mexikanischen Grenze (wir berichteten): Ob die Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut werde, sei unsicher, "aber wenn, wird sie nicht aus Holz gebaut, sondern aus Zement, und dann wären wir mit unseren Werken in Texas und Arizona nicht schlecht positioniert", sagte er.

Nutzer der sozialen Netzwerke Facebook und Twitter reagieren entrüstet und äußern sich auf unterschiedlichen Plattformen, teilweise in französischer, englischer und russischer Sprache. Zahlreiche Bundesbürger fühlen sich bei dem Gedanken nicht wohl, ein deutsches Unternehmen könne bei dem Bau einer Mauer, die Menschen zurückhalten soll, profitieren. Der Tonfall der teilweise beleidigenden Kommentare reicht von Fassungslosigkeit bis hin zu Ironie und Sarkasmus. Eine Auswahl:

Martin Söchting (Twitter): "Achtung: #HeidelbergCement vertraut eigenem Produkt nicht mehr. Deren Chef baut lieber auf dumme Sprüche."

Sven (Twitter): "Sagt mal, #heidelbergcement, erinnert ihr euch noch, dass #mutanox sich geweigert hat, NATO-Draht nach Ungarn zu liefern? Kein Vorbild?"

F.-F. Timbucktoo (Facebook): "Ernsthaft? Ihr würdet echt Zement für die Mauer nach Mexico liefern? Tja, so ist die Welt, Profit über alles".

Udo Bullmann (Twitter): "#HeidelbergCement will #Trump's Mauer bauen? Mehr Fremdschämen geht nicht."

Andere Kommentatoren rufen zum Boykott des Unternehmens auf.

handwerkx (Twitter): "Meine Boykott-Liste wird immer länger. Neu dazugekommen #heidelbergcement."

Shoshana (Twitter): "Eine Firma wie #HeidelbergCement, die aus Xenophobie Profit schlagen will, kann man nur boykottieren."

Kritik kommt auch von gewerkschaftlicher Seite. Robert Feiger, Vorsitzender der IG Bau, verweist darauf, dass zu erwartender Profit nicht die einzige Maxime unternehmerischen Handelns sein dürfe. "Die Verantwortung von Konzernlenkern endet nicht am Werkstor. Da wo moralische Grenzen überschritten werden, darf der Profit nicht den Ausschlag geben, sondern muss hintenanstehen", sagt er.

Vom Konzern selbst gibt es keine Stellungnahme zur umstrittenen Äußerung Scheifeles. Auch die Börse reagiert auf die Unruhe: Die Aktie von HeidelbergCement verliert gestern rund vier Prozent.

Mehr als zehn Unternehmen könnten von einem etwaigen Mauerbau an der Grenze profitieren. Ob sich der Zementhersteller Cemex mit Sitz in Mexiko an einem derartigen Projekt beteiligen würde, kommentiert ein Sprecher auf Anfrage nicht.