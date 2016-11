China erschreckt Autohersteller

Peking. Mit ambitionierten Plänen zur Förderung der Elektroautos mischt China die deutschen Autohersteller kräftig auf. Die Regierung in Peking will den größten Automarkt der Welt mit einem "großen Sprung nach vorn" in eine Zukunft der Elektromobilität katapultieren. Doch ist fraglich, ob das geplante Gesetz auch wirklich so weitreichend bleibt. Fest steht nur, dass die meisten deutschen Autohersteller die Auflagen in der jetzigen Form wohl nicht erfüllen können.

"Es ist ja nicht so, als wenn wir geschlafen hätten, sondern wir müssen ja auch die lokalen Produktionsbedingungen erfüllen", verlautete es aus VW-Kreisen. Auch müssten die Zulieferer bereit oder die Entsorgung der Batterien geklärt sein. Nach dem Entwurf für die umstrittene Quotenregelung sollen aber schon 2018 acht Prozent der neu gebauten Autos eines Herstellers einen elektrischen Antrieb haben, 2019 dann zehn Prozent und 2020 sogar zwölf Prozent. Der Volkswagen-Konzern verkauft heute in China noch kein einziges lokal produziertes Auto mit Elektroantrieb. Als erste begann die Tochter Audi jetzt mit der Produktion eines A6 e-tron, einem Plugin-Hybrid, der sowohl mit Benzin als auch Strom fährt.

"Das ist schon krass"

Toyota ändert Strategie Toyota will ab 2020 Elektroautos auch mit einer deutlich größeren Reichweite auf den Markt bringen. Der japanische Hersteller werde dafür Anfang 2017 eigens ein neues Team aufstellen, berichtete das Wirtschaftsblatt "Nikkei". Die Experten hätten das Ziel, Elektrowagen zu entwickeln, die mehr als 300 Kilometer fahren könnten, bevor sie aufgeladen werden müssten. Solche Fahrzeuge sollten zunächst im Heimatmarkt, dann aber auch in China und Kalifornien angeboten werden. Dort wird jeweils mit einer Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben gerechnet. Bislang setzte Toyota vor allem auf Hybrid-Modelle, bei denen der klassische Verbrennungsmotor mit Batterien kombiniert ist. rtr

In drei bis vier Jahren will Europas größter Autohersteller aber in China 15 lokal produzierte Modelle mit alternativen Antrieben wie Batteriefahrzeuge oder Plugin-Hybride anbieten. "Dazu ist ein vorhersehbarer, verlässlicher und mit der nötigen Vorlaufzeit eingeführter Gesetzesrahmen notwendig", sagt ein Sprecher von VW. Vor allem die Kurzfristigkeit der Quotenpläne stößt allen auf. "Das ist schon krass", sagt ein Experte. Auch wenn eingeräumt wird, dass deutsche Autobauer bei der E-Mobilität nicht immer Vollgas gefahren sind, werden doch realistische Übergangsfristen gefordert - oder Möglichkeiten, Vorgaben auch später rückwirkend zu erfüllen.

Es ist ein kompliziertes Punktesystem, je nach Antriebsart oder Reichweite. Schmerzhaft wird es, wenn die Quote nicht erfüllt wird. Dann muss der Hersteller die Produktion herkömmlicher Autos sogar drosseln oder Kreditpunkte von anderen kaufen. So kann es kommen, dass deutsche Autohersteller ihre chinesische Konkurrenz fördern müssen.

Sorge gibt es auch über unfreiwilligen Technologietransfer. Heute müssen Autobauer schon eine von drei Kernkompetenzen an den Joint Venture-Partner übertragen, ohne den ohnehin keiner in China produzieren kann. Um lokal produzieren zu dürfen, sollen es künftig alle drei sein. "Wenn das Gesetz so kommt, läuft das auf erzwungenen, kompletten Technologietransfer hin", sagt ein Branchenkenner.

Nach seinen Gesprächen vergangene Woche in Peking mit Industrieminister Miao Wei hatte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) aber das Gefühl, dass der vorliegende Entwurf nicht so scharf zu einem Gesetz umgewandelt wird, wie es befürchtet wird. "Wir wissen, dass bei solchen Prozessen, die noch nicht im Gesetzbuch stehen, noch viel Einflussmöglichkeiten bestehen", sagte Gabriel.