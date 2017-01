Chinesische Touristen als Zielgruppe

ADC-Geschäftsführer Siegfried Englert hat enge Beziehungen nach China. © dpa

Deidesheim. Nein, als glücklich will sich Siegfried Englert, Geschäftsführer des Deidesheimer Immobilienentwicklers ADC, gestern noch nicht bezeichnen. Zwar hat das rheinland-pfälzische Innenministerium am Vormittag mitgeteilt, dass ADC zusammen mit seinem chinesischen Geschäftspartner HNA der letzte verbliebene Bieter im Rennen um den Flughafen Hahn ist.

"Aber die Sache ist ja damit noch nicht unter Dach und Fach", sagt Englert. So stehe unter anderem die Abstimmung mit der EU-Kommission noch aus, auch verschiedene Umweltthemen müssten noch geklärt werden. "Aber ich bin natürlich froh, dass 18 Monate Arbeit offenbar nicht umsonst waren", erklärt der ADC-Geschäftsführer auf Anfrage. Mit einem Abschluss rechne er frühestens Mitte/Ende Februar.

Die Pfälzer Firma und HNA wollen den Flugbetrieb auf dem defizitären Airport auf jeden Fall aufrechterhalten - und zielen Englert zufolge dabei vor allem auf chinesische Touristen. So biete sich zum Beispiel das anstehende Karl-Marx-Jahr 2018 an, um diese Gruppe anzusprechen.

"Karl Marx ist in China ein sehr bekannter Mann", erklärt Englert. Marx wurde in Trier geboren. Die Stadt widmet dem Philosophen zu seinem 200. Geburtstag im kommenden Jahr unter anderem eine Sonderausstellung und setzt dabei auf chinesische Touristen. Sie könnten auf dem Hahn landen.

Sollte man den Zuschlag für den Airport bekommen, wäre für das Fluggeschäft aber vor allem der Partner HNA zuständig, betont Englert. "Das sind die Experten in dem Bereich, wir sind eher die kleine Schwester, also der Junior-Partner."

HNA gehören mehrere Airlines

Dem chinesischen HNA-Konzern aus Haikou auf der südchinesischen Insel Hainan Dao gehören unter anderem mehrere Airlines, etwa Hainan oder Yangtze River Express. Yangtze hatte 2015 den Hunsrück-Flughafen verlassen. Nach eigenen Angaben hatte HNA Ende 2015 insgesamt eine Flotte von fast 1250 Maschinen. Zu dem Konzern gehören auch Gategroup, einer der größten Airline-Caterer, sowie der Flugzeugabfertiger Swissport. 2016 stieg HNA groß beim US-Hotelriesen Hilton ein, erwarb einen milliardenschweren 25-Prozent-Anteil von der Beteiligungsgesellschaft Blackstone. ADC-Geschäftsführer Englert hat ebenfalls enge Beziehungen zu China. Der Sinologe gründete 1988 das Ostasieninstitut an der Hochschule Ludwigshafen, später baute er für den Softwarekonzern SAP die erste Niederlassung in Peking auf. Von 2006 bis 2011 war Englert Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium.

"Hoher Investitionsstau"

Die Firma ADC habe man 2014 bereits mit dem Ziel gegründet, den Flughafen Hahn zu übernehmen. Früheren Angaben nach hat das Unternehmen auch in mehrere gehobene Hotels investiert, unter anderem das Steigenberger Hotel in Deidesheim. Für Hahn hatte ADC bereits in der ersten Runde mitgeboten, war aber nicht zum Zuge gekommen.

Englert hatte damals kritisiert, es sei bei der Wahl des Käufers nicht um das beste Konzept gegangen, sondern um das höchste Gebot. Wie hoch das jetzige Gebot von ADC und HNA liegt, wollte Englert gestern nicht sagen. In den Gebäuden des Flughafens gebe es einen hohen Investitionsstau, unter anderem in der Abfertigungshalle und beim Zoll. "Da müssen 50 bis 60 Millionen reingesteckt werden", sagt er. Eine schwarze Null könne der Airport seiner Kalkulation nach in sieben bis acht Jahren erzielen. (mit dpa)