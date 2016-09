„Damoklesschwert Kurzarbeit   schwebt über uns“

Mannheim. Michael Klatt, der Betriebsratschef des Gasmotorenherstellers Caterpillar in Mannheim, bleibt ganz vorsichtig. "Ich hoffe, dass die Talsohle hinter uns liegt, aber das Damoklesschwert Kurzarbeit hängt über uns", sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Von Anfang 2015 bis zum Juni dieses Jahres wurde in Mannheim immer wieder kurzgearbeitet, seither ist die Maßnahme ausgesetzt. Die Monate Oktober und November dürften nach Klatts Prognose "relativ normal verlaufen, dann müssen wir weitersehen." Eine Prognose, ob wieder Kurzarbeit nötig sein wird, um über eine Auftragsschwäche hinwegzukommen, will er derzeit nicht wagen.

Kein Antrag bei der Arbeitsagentur

Auch Peter Körner, Geschäftsführer und Personalleiter von Caterpillar in Mannheim, bleibt vorsichtig. Es gebe noch keine Planung oder gar Entscheidung, ob es wieder Kurzarbeit geben wird. Derzeit sei jedenfalls kein neuer Antrag bei der Arbeitsagentur gestellt. Ein Abbau von Arbeitsplätzen droht nicht. Denn die Belegschaft ist bis Ende 2018 durch eine Standortvereinbarung vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. "Daran wird aus meiner Sicht auch nicht gerüttelt", betont Betriebsratschef Klatt.

Erbe von Carl Benz MWM (steht für Motoren-Werke Mannheim) ist eines der ältesten Unternehmen der Stadt. Es wurde vor mehr als 140 Jahren als Mechanische Werkstätte Mannheim vom Autoerfinder Carl Benz gegründet. Im Jahr 1900 war das Unternehmen mit rund 2000 Fahrzeugen jährlich der größte Automobilhersteller der Welt. Etwa 20 Jahre später spezialisierte sich das Mannheimer Werk auf stationäre Motoren. 1985 wurde MWM an den Kölner Deutz-Konzern verkauft, eine nie wirklich glückliche Verbindung. Nach einer kurzen Zeit bei einem Finanzinvestor gehört MWM seit 2011 zu Caterpillar. Seit November 2013 trägt MWM den Namen des Mutterkonzerns. Als Marke bleiben die drei Buchstaben MWM bestehen.

Bis Juni waren rund 350 der 950 Mitarbeiter in Mannheim in Kurzarbeit. Betroffen war vor allem die Produktion. Hier werden drei Baureihen von Gasmotoren gebaut. Der Standort Mannheim gehört zur Sparte Energy Solutions des amerikanischen Caterpillar-Konzerns. Auch unter der Traditionsmarke MWM werden hier Anlagen gebaut, die aus Erd-, Gruben- oder Biogas Strom, Wärme oder Kälte erzeugen. Ein wichtiges Einsatzgebiet sind Blockheizkraftwerke, in denen gleichzeitig Wärme und elektrische Energie produziert wird.

Nicht betroffen von der Kurzarbeit waren die Abteilungen Service, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb. Eine Normalisierung der Geschäfte ist nicht in Sicht. Zuletzt lag Caterpillar in Mannheim zwar über den Vorjahreszahlen, aber unter den Planzahlen. Letztere wurden nicht genannt.

Ob es bald wieder bergauf geht, hängt auch von den weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklungen ab. Derzeit machen dem Unternehmen vor allem die schwachen Märkte Russland, das normalerweise gut laufende Brasilien, und Südeuropa zu schaffen. Besser läuft es in Zentraleuropa, Teilen Asiens sowie in Nord- und Mittelamerika.

Welche Auswirkungen das vom Caterpillar-Konzern derzeit durchgeführte Sparprogramm auf den Standort Mannheim hat, ist völlig offen. Der weltgrößte Baumaschinenhersteller hat Ende Juli seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr mit Verweis auf die unsichere Entwicklung in der Weltwirtschaft gesenkt und weitere Maßnahmen angekündigt.

Letzte Woche teilte Caterpillar mit, dass erwogen werde, ein Komponentenwerk für Straßenbaumaschinen mit rund 2000 Mitarbeitern in Belgien zu schließen. Die Produktion könne nach Frankreich und an Orte außerhalb Europas verlegt werden. Die Maßnahmen seien Teil des Sparkurses, bei dem konzernweit bis 2018 bis zu 10 000 Stellen, etwa jede elfte Stelle, wegfallen sollen.

Schon schwierigere Zeiten erlebt

Der amerikanische Konzern hatte das Mannheimer Traditionsunternehmen MWM (steht für Motoren-Werke Mannheim) im Jahr 2011 übernommen. Nach einem sehr erfolgreichen Start trübte sich die Lage in der Folgezeit rasch ein. In wichtigen Auslandsmärkten wie China und Südamerika litt die Nachfrage durch die nachlassende Konjunktur, in Deutschland drückten vor allen die Kürzungen von Subventionen für Eigenstrom- und Biogasanlagen aufs Geschäft. Doch in Mannheim gab es schon wesentlich schwierigere Zeiten. Vor allem unter der Regie des Kölner Deutz-Konzerns, zu dem Mannheim lange gehörte, wackelte der Standort in den 1990er Jahren bedenklich, konnte aber durch eine Neuausrichtung gerettet werden.