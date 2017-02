„Der Trump-Mercedes ist ein absoluter Glücksgriff“

Auf den Papieren ist der Name Trumps und seine Adresse in New York zu lesen.

Mannheim/Waghäusel. Autohändler Firat Baz aus Waghäusel, rund zehn Kilometer von Hockenheim entfernt, hat einen Mercedes-Benz 560 SL, Baujahr 1987. Aber nicht irgendeinen: Der Wagen gehörte einst dem US-Präsidenten Donald Trump und seiner ersten Frau Ivana. Scheckheft und Fahrzeugbrief beweisen es.

Herr Baz, am Mercedes-Benz fehlt der Kofferraumdeckel! Was ist denn da passiert?

Firat Baz: An ein paar Stellen am Kofferraumdeckel hat sich der Lack schlecht formiert. Ein Laie sieht das nicht. Wir schon (lacht). Wir haben den Deckel abmontiert, der Lackierer arbeitet gerade daran. Spätestens am Montag bekommen wir den Deckel wieder. Der Wagen war 2015 neu in originaler Farbe Barolo Rot lackiert worden.

Firat Baz Firat Baz (62) betreibt den Autohandel BAZ Dreamcars gemeinsam mit seinem Sohn Baris (41). Insgesamt hat die Firma fünf Mitarbeiter.

(41). Insgesamt hat die Firma fünf Mitarbeiter. Büro und Werkstatt befinden sich in Waghäusel am Nordrand des Landkreises Karlsruhe. Der Showroom - der Präsentationsraum für Autos - ist nur ein paar Kilometer weiter in Oberhausen-Rheinhausen .

- der Präsentationsraum für Autos - ist nur ein paar Kilometer weiter . Baz und seine Mannschaft restaurieren alte Autos und greifen dabei auf ein nationales und internationales Netzwerk zurück, wenn sie Original-Ersatzteile brauchen. jung

Seit klar ist, dass Sie ein altes Auto des neuen US-Präsidenten besitzen, ist ganz schön viel los bei Ihnen.

Baz: Oh ja, wir haben plötzlich Anfragen aus ganz Deutschland. Mittlerweile ist klar, dass wir den Mercedes versteigern werden - professionell mit Hilfe eines großen Auktionshauses, das sich auf "Auto-Klassiker" spezialisiert hat und Auktionen auf der ganzen Welt veranstaltet.

Wann und wo ist die Versteigerung geplant?

Baz: Wir reden derzeit viel mit dem Auktionshaus, um das zu klären. Zeitlich sind wir nicht so flexibel. Von März bis Mitte April reise ich durch die USA. Vermutlich ist die Auktion hinterher. Der Ort steht noch nicht fest. Wir können uns Paris oder London vorstellen.

Was ist der Mercedes 560 SL denn wert?

Baz: Der Wert auf dem deutschen Markt liegt derzeit bei 70 000 bis 80 000 Euro.

Und was wird mit dem "Trump-Faktor" herausspringen?

Baz: Wir haben keine Ahnung. Auf dieses "plus X" wird es am Ende ankommen. Das Auktionshaus brütet im Moment darüber, mit welchem Mindestbetrag wir bei der Auktion einsteigen.

Vielleicht können Sie sich nach dem Verkauf ja zur Ruhe setzen.

Baz: Zur Ruhe setzen? Nein. Aber das Auto ist natürlich ein absoluter Glücksgriff für uns.

Was macht für Sie den Reiz alter Autos aus?

Baz: Ich liebe Autos einfach. Schließlich bin ich gelernter Kfz-Mechaniker. Irgendwann habe ich einen Oldtimer gekauft und restauriert, dann noch einen und noch einen und noch einen. . .

Wie sind Sie an den ehemaligen Mercedes-Benz der Trumps gekommen?

Baz: Durch den Tipp eines Bekannten aus den USA. Er hat den Mercedes im Jahr 2014 bei einem Händler in Florida gesehen. Daraufhin informierten wir uns, kontaktierten den Händler - und kauften das Auto. Dass Donald Trump einmal US-Präsident werden würde, konnte ja niemand ahnen!

Wie viel haben Sie damals gezahlt?

Baz: 40 000 Euro.

Welche Geschichte bringt der Wagen mit?

Baz: Das Auto stammt aus der Ehe von Donald Trump und seiner ersten Frau Ivana. Sie haben das Auto am 17. Juli 1987 in New York gekauft und sind es gemeinsam gefahren. Nach der Scheidung 1992 bekam Ivana Trump den Mercedes-Benz und nahm ihn mit zu ihrer Villa nach Palm Beach, Florida. Der Wagen befand sich seither ausschließlich in ihrem Besitz. Außer für Spazierfahrten nutzte sie ihn kaum. 2014 verkaufte Ivana Trump ihre Residenz in Florida mit allem Drum und Dran, auch mit dem gesamten Fuhrpark.

Was halten Sie von dem neuen US-Präsidenten?

Baz: Politisch möchte ich nichts über Donald Trump sagen. Das steht mir nicht zu. Ich räume aber ein, dass ich ihm keine großen Chancen gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton eingeräumt habe.

Beschreiben Sie das Fahrgefühl des 560 SL und ein paar Merkmale. . .

Baz: Komfortabel und sportlich. 231 PS und acht Zylinder, mehr muss ich da nicht sagen. Das Modell wurde 1987 speziell für den nordamerikanischen Markt gebaut. Amerikaner haben immer sehr gut ausgestattete Autos. Für damalige Verhältnisse war der 560 SL schon Luxus: Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Lenkrad mit Airbag, Servolenkung, Echtleder-Ausstattung in Farbe Dattel. Der Wagen hat gerade einmal 11 500 Meilen auf dem Tacho (rund 18 500 Kilometer, Anmerkung der Redaktion), der Zustand ist top.

Wer könnte den Trump-Mercedes wohl kaufen?

Baz: Es wird ein Sammler sein, denke ich. Er wird den Mercedes ab und zu stolz vorzeigen. Den Rest der Zeit wird das Auto wohl behütet in der Garage stehen.