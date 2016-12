Deutsche Wirtschaft geht mit Rückenwind ins neue Jahr

München (dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat allen Grund zum Feiern: Die vom Münchner Ifo-Institut befragten Unternehmen schätzen ihre aktuelle Geschäftslage im Dezember so gut ein wie seit fünf Jahren nicht mehr, und auch der Ausblick für das nächste halbe Jahr ist etwas zuversichtlicher.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex - das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer - stieg um 0,6 auf 111,0 Punkte. Die Bundesbank schrieb in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht: «Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung.»

Hauptstütze sei der Binnenmarkt, der von der hohen Beschäftigung und steigenden Einkommen profitiere. Die Auftragsbücher der Industrie seien gut gefüllt, die Verbraucher in Kauflaune, erklärte die Bundesbank.

Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte in München: «Die deutsche Wirtschaft legt einen Jahresendspurt hin.» Die Industriebetriebe schätzten sowohl ihre aktuelle Lage als auch ihre Geschäftsaussichten besser ein. Nachfrage und Auftragsbestand zögen merklich an. «Dementsprechend wollen mehr Unternehmen die Produktion in den kommenden Monaten anheben.»

Im Einzelhandel bleibt das Niveau unverändert hoch. Elektrohändler berichteten von einem guten Weihnachtsgeschäft. Im Großhandel hat sich das Geschäftsklima auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren verbessert. Das Baugewerbe boomt weiterhin. «Den Baufirmen ging es seit der Wiedervereinigung noch nie so gut. Die erneut verbesserten Erwartungen sprechen dafür, dass der Boom sich in den nächsten Monaten fortsetzen wird», sagte Fuest. Nur im Dienstleistungssektor - der nicht in die Berechnung des Geschäftsklimas eingeht - war ein Stimmungsrückgang zu verzeichnen.

Die rund 7000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage im Dezember deutlich besser ein: Der Teilindex stieg um 1,0 auf 116,6 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2012. Für das kommende halbe Jahr zeigten sich die Firmen etwas optimistischer - dieser Teilindex kletterte um 0,1 auf 105,6 Punkte. Für das kommende Jahr rechnet das Ifo-Institut mit 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland, die Bundesbank sogar mit 1,8 Prozent.

Allerdings verweisen Volkswirte auf große Unwägbarkeiten und Risiken: Der Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist noch unklar, der Brexit steht bevor, und in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und möglicherweise auch in Italien stehen Wahlen an, wie KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner sagte. Stefan Kipar von der BayernLB schrieb, trotz höherer Ölpreise starte die Konjunktur mit Rückenwind ins neue Jahr. Aber die kaum verbesserten Geschäftserwartungen deuteten «darauf hin, dass die derzeitige Konjunktureuphorie möglicherweise nicht nachhaltig ist». Aus der Politik drohe mehr Unsicherheit. «Ruhiges Fahrwasser ist damit aus konjunktureller Sicht noch nicht zu erwarten.»