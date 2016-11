„Die Betroffenen reden zu wenig“

Rhein-NEckar. Wer in die Schuldenfalle rutscht, kommt so schnell nicht mehr aus ihr heraus. Das bringt Betroffene zur Verzweiflung. Häufig fragen sich die Überschuldeten nämlich nicht vorher: "Wie kann ich Schulden vermeiden?", sondern erst, wenn es zu spät ist: "Wie komme ich da wieder raus?"

Die Zahlen im Schuldner-Altas von Creditreform Mannheim zeigen die Entwicklung Deutschlands und der einzelnen Landkreise schwarz auf weiß. Zu den Städten mit den meisten überschuldeten Menschen zählen in der Metropolregion Rhein-Neckar: Worms, Ludwigshafen und Mannheim. "Die Überschuldung im ganzen Land nimmt spürbar zu", sagt der Geschäftsführer von Creditreform Mannheim, Oliver Dangmann.

Im Gegensatz zu Worms ist in Mannheim und Ludwigshafen die Schuldnerquote zum Vorjahr sogar gestiegen. In der deutschlandweiten Rangliste befinden sich die beiden Städte auf Platz 20 (Ludwigshafen) und 30 (Mannheim).

Überschuldet sind Menschen, wenn sie fällige Zahlungen in absehbarer Zeit nicht leisten können - weil die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. In der Analyse von Creditreform zeigt sich, dass oft vereinzelte, kleinere Schulden nicht aus der Welt geschafft werden, bis sich zu viele anhäufen und den Betroffenen irgendwann alles über den Kopf wächst. "Das ist der Einstieg in eine Überschuldungs-Spirale", sagt Dangmann.

Und dann? Stehen die Betroffenen zum Beispiel vor der Tür der Teamleiterin der Arbeitsgemeinschaft Spezialisierte Schuldnerberatung (ASS) in Mannheim, Katharina Kalinin: "Die Menschen, die zu uns kommen, sind sehr unterschiedlich. Manche leben schon Jahre lang mit den Schulden - und manche befinden sich gerade im Übergang von Verschuldung zur Überschuldung." Sie nennt die häufigsten Gründe in Mannheim: Arbeitslosigkeit, Scheidung, Trennung und Krankheit - und diese können jeden treffen. Die Gründe haben sich in den vergangenen Jahren auch nicht sehr geändert. "Bei uns speziell hat die gescheiterte Selbstständigkeit einen hohen Stellenwert", sagt Kalinin. Das liege aber auch daran, dass es in der Region nicht viele Anlaufstellen für Selbstständige gebe.

Mut zur Einsicht

Wichtig sei: "Hilfe holen, wenn man es alleine nicht mehr schafft." Auch die Gläubiger kennen diese Situation und seien oft verhandlungsbereit. "Das Problem ist - die Menschen reden zu wenig darüber. Nicht einmal mit Partner, Freunden oder Familie spricht ein Überschuldeter über dieses Problem." Dagegen sollen Kurse helfen, die der ASS in Mannheimer Schulen auf Anfrage anbietet, um das Tabuthema zu erklären und Betroffenen Mut zur Einsicht zu geben.

Deutschland weist eine Überschuldungsquote von 10,06 Prozent auf. Das heißt: 6,85 Millionen Menschen sind überschuldet. Auch der Anteil der Frauen habe dieses Jahr bundesweit zugenommen. Da die Zahl der Überschuldeten jedes Jahr steigt "müssen wir von einem Trend ausgehen", sagt Dangmann.