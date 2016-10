Dobrindt regelt Drohnenverkehr

Berlin. Eine Mitteilung der Münchner Polizei lässt halbwegs intelligente Zeitgenossen ratlos werden. "Am vergangenen Samstag ist es in der östlichen Einflugschneise zum Flughafen München erneut zur Sichtung einer Drohne in unmittelbarer Nähe eines Airbusses gekommen", erklärte die Behörde Anfang Oktober. Den Abstand zum anfliegenden Jet schätzte der Pilot auf maximal 50 Meter. Eine höchst gefährliche Situation, denn eine Kollision beider Flugkörper könnte verheerende Folgen haben.

Flugsicherung ist alarmiert

Den Besitzer der Drohne konnte die Polizei bisher nicht fassen. Der Hobby-Flug am Airport ist verboten. Erst im August war es in 1700 Metern Höhe zu einem Beinahezusammenstoß eines Verkehrsflugzeugs mit einer Drohne gekommen. Bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) mit Sitz im südhessischen Langen sind die Fachleute alarmiert. 2015 verzeichnete die Behörde noch 15 Meldungen von Piloten, die eine Drohne gesichtet haben. In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es bereits 55. "Das könnte zu einem Sicherheitsproblem werden", sagt DFS-Sprecherin Kristina Kelek. Wie viele der sogenannten unbemannten Fluggeräte in Deutschland unterwegs sind, weiß allerdings niemand genau.

Eingeschränkter Betrieb In sensiblen Bereichen, etwa über Menschenansammlungen, in Naturschutzgebieten oder Bundeswehreinrichtungen sollen Drohnen künftig nicht mehr fliegen dürfen. Eingeschränkt ist der Betrieb über Wohnsiedlungen. Kann eine Drohne Funksignale empfangen oder Bilder aufnehmen, ist der Flug über Häuser und Gärten ohne Erlaubnis des Besitzers untersagt. Außerdem dürfen die ferngesteuerten Fluggeräte nicht höher als 100 Meter steigen. wom

Eine Hochrechnung der DFS auf Basis der in den USA ermittelten Verkaufszahlen geht von 400 000 in diesem Jahr verkauften Flugmodellen aus. Zum Vergleich: Die Zahl der normalen Helikopter und Flugzeuge liegt bei 25 000. Für Hobbypiloten sind die vergleichsweise jungen Fluggeräte feine Erfindungen. Sogenannte Multicopter sind leicht zu handhaben, praktisch überall einsatzfähig und erschwinglich. Schon ab 20 Euro sind die Miniflieger der Stiftung Warentest zufolge im Handel erhältlich.

Für einen dreistelligen Betrag gibt es vergleichsweise leistungsfähige sogenannte Quadrocopter, mit denen sich die Welt aus der Vogelperspektive betrachten, fotografieren oder filmen lässt. Dieser Blick von oben herab macht für viele Nutzer auch den Reiz der Drohnen aus. Das Geschäft mit den zivilen Fluggeräten boomt: Neben Privatleuten haben auch viele Firmen den Himmel ins Visier genommen. Vor allem die Logistikbranche experimentiert mit Drohnen.

Auf der Nordseeinsel Juist und in den bayerischen Bergen probierte DHL beispielsweise Lieferungen mit dem ,,Paketcopter" aus. Dafür hat die Flugsicherung eigene Luftkorridore freigegeben. "Drohnen bieten ein großes Potenzial - privat wie gewerblich", stellt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) fest. Doch mit der wachsenden Zahl steige auch die Unfallgefahr.

Deshalb regelt der Minister die Vorschriften für den Umgang mit Drohnen nun neu. Eine entsprechende Verordnung ist in der Abstimmung mit den Ländern und kann bald in Kraft treten. Sie betrifft sowohl private als auch gewerbliche Drohnenpiloten. So müssen alle Fluggeräte mit mehr als 250 Gramm Gewicht künftig vom Eigentümer mit einer unbrennbaren Plakette gekennzeichnet werden. 15 Euro soll das die Besitzer kosten.

Prüfung und Genehmigung

Der Flugsicherung geht dies nicht weit genug. Sie hätte gerne eine Registrierungspflicht wie in den USA. Wer eine Drohne mit mehr als fünf Kilogramm Gewicht in die Luft heben will, benötigt künftig eine Art Führerschein. Die notwendigen Kenntnisse müssen in einer Prüfung nachgewiesen werden. Außerdem bedarf es vor dem ersten Start generell einer Erlaubnis. Geräte mit einem Gewicht von mehr als 25 Kilogramm dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung abheben.