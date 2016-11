Durststrecke von John Deere zieht sich

Mannheim. Das laufende Jahr war kein gutes für den Landmaschinenhersteller John Deere mit seiner großen Traktorenproduktion in Mannheim. Und die Aussichten für 2017 sind alles andere als rosig. "Im nächsten Jahr sind wir bei der Nachfrage hoffentlich am Tiefpunkt, dann könnte es 2018 wieder aufwärts gehen", sagte Markwart von Pentz (Bild), Europachef des Konzerns, dieser Zeitung.

Und deshalb bleibt der Konzern in Mannheim zunächst auf Sparkurs, bei dem auch Stellen abgebaut werden (wir berichteten). Eine Zielgröße, wie viele der insgesamt 3160 Arbeitsplätze in Mannheim gestrichen werden, gibt Pentz nicht vor. "Kurzarbeit ist aber derzeit kein Thema", sagt er. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben.

Der Stellenabbau soll über Altersteilzeitregelungen (hierfür kommen 90 Mitarbeiter infrage), Vorruhestand (22 Kandidaten), Aufhebungsvereinbarungen und den Abbau von Leasingkräften (zuletzt ein Dutzend) vonstatten gehen.

Arbeitszeitkonten leeren sich

Dadurch frei werdende Stellen könnten mit Mitarbeitern der Stammbelegschaft besetzt werden, die in anderen Abteilungen ihren Job verlieren. Die Arbeitszeitkonten leerten sich zunehmend. Doch dürfen sie ins Negative gehen oder mit Sonderzahlungen verrechnet und dadurch wieder aufgefüllt werden. "Da ist noch ein bisschen Luft", sagt Pentz.

Der europäische Markt, in den das Mannheimer Werk rund 60 Prozent der dort produzierten Traktoren liefert, dürfte im kommenden Jahr um fünf Prozent schrumpfen. "Das wäre dann ein 23-Jahres-Tief", so Pentz. Der Wettbewerb ist hart. John Deere habe aber nicht nur Marktanteile gewonnen, sondern auch im Saldo höhere Preise verlangt als Rabatte eingeräumt.

Um bis zu zehn Prozent abwärts könnte es für den amerikanischen Markt 2017 gehen. Der macht rund 30 Prozent des Mannheimer Produktionsvolumens aus. Gleichwohl seien dort Traktoren "Made in Germany" gefragt, so Pentz. Einen Trump-Effekt vermag er nicht zu entdecken. "Zur Landwirtschaft hat er sich noch nicht geäußert, es gibt keine Anzeichen, dass sich etwas ändert."

Im laufenden Jahr werden in der Mannheimer Fabrik rund 26 000 Traktoren gebaut, nächstes Jahr könnte die Zahl sogar auf 25 000 sinken. Die Profitabilität liegt nach Angaben von Pentz zwar unter dem Konzernschnitt, aber es werde noch Geld verdient. Mit den 25 000 Traktoren käme Mannheim zurecht, "denn unsere Grundstruktur ist solide", sagt er. "Vor 15 Jahren hätten wir mit diesem Produktionsvolumen Verlust gemacht."

Und die Ertragskraft könnte sich im kommenden Jahr bessern, wenn die Produktion größerer Traktoren anläuft. Die haben mehr PS, eine bessere Ausstattung, bringen mithin mehr Umsatz und Gewinn. Pentz spricht von einer "robusten Ertragslage trotz Konjunkturdelle". Für die Mannheimer Mitarbeiter bedeutet das, dass in diesem Jahr noch 75 Prozent eines Monatsgehalts als Jahresbonus ausgezahlt werden. "Auch wenn das Geld nicht hier in Mannheim verdient wurde", merkt Pentz an. Die Boni richten sich nach konzernweiten Kennzahlen.

Niedrige Getreidepreise

Die Aussichten für 2017 unterlegt er mit zwei Branchenregeln, die in den letzten Jahrzehnten fast durchgängig gültig waren. Steigen die Preise für Getreide, Milch und Fleisch, steigen auch die Einkommen der Landwirte. Bei guter Ertragslage wird in einen neuen Traktor investiert. Doch derzeit sind die Preise dank guter Ernten niedrig, sprich die Traktorennachfrage schwach.

Der zweite Indikator ist das Verhältnis von globalen Lagerbeständen an Getreide zu globalem Konsum. Liegt der Lager-Anteil bei über 20 Prozent, sinken die Preise, liegt er unter 20 Prozent, steigen sie. Zuletzt stieg der Wert sogar von 23 auf 24 Prozent. Die Welt sei - dank drei Jahre guter Ernten - überversorgt. Und jetzt deute sich die vierte gute Ernte (weltweit gesehen) hintereinander an.

"Auch das spricht nicht für eine bevorstehende Wende", sagt Pentz. Vier gute Ernten mit hohen Volumen und daraus resultierenden niedrigen Preisen hintereinander habe es übrigens in den letzten 40 Jahren nicht gegeben.