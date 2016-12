Ein „Big Mac“ für daheim

München. Mit ein paar Klicks bequem zur warmen Mahlzeit - das Geschäft mit Essenslieferungen in Deutschland boomt und bringt die umkämpfte Gastrobranche weiter in Bewegung. Wer seine Speisen über Bestell-Plattformen anbietet und per Bote ausliefert, kann sich zusätzliche Kunden und Umsätze erschließen. Davon wollen auch die großen Fast-Food-Ketten einen ordentlichen Bissen abhaben.

Nach Burger King nimmt jetzt auch McDonald's den Heimservice ins Visier. "Home Delivery spielt eine zunehmend größere Rolle im Essverhalten in Deutschland", sagt McDonald's-Deutschland-Chef Holger Beeck. Noch läuft ein relativ bescheidener Test in Osnabrück und in je einem Restaurant in Köln und München, und offiziell soll erst im kommenden Jahr entschieden werden, ob der Probelauf ausgeweitet wird. Dass McDonald's aber mit Deliveroo und Foodora bereits zwei wachstumsträchtige Partner für den neuen Service ausgeguckt hat, zeigt, dass der Fast-Food-Riese es ernst meint mit den Plänen.

45 Jahre nach dem Markteintritt in Deutschland steht McDonald's damit vor dem nächsten Großprojekt. Am 4. Dezember 1971 hatte das US-Unternehmen im Münchner Stadtteil Giesing ein erstes Restaurant eröffnet.

Nummer Eins In den deutschlandweit 1478 McDonald's-Restaurants arbeiten mittlerweile 58 000 Menschen, die Umsätze beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund drei Milliarden Euro. Damit führt McDonald's die Rangliste der deutschen Systemgastronomen mit weitem Abstand an. Zum Vergleich: Burger King als Nummer zwei der Branche kam bei bundesweit 700 Restaurants zuletzt auf 840 Millionen Euro Umsatz.

Neue Filialen im Blick

Dem kleineren Konkurrenten Burger King dürfte es wenig schmecken, wenn jetzt auch McDonald's das Liefergeschäft für sich entdeckt. Burger-King-Deutschlandchef Andreas Bork hatte kürzlich der "Welt am Sonntag" gesagt, der Lieferservice sei bei seinem Unternehmen "längst Standard in rund 100 Restaurants." Auch in Mannheim wird er angeboten. Im kommenden Jahr sollen noch einmal so viele Filialen in das Liefernetz von Burger King aufgenommen werden.

Auch sonst könnten sich die Nummer eins und zwei auf dem deutschen Markt mit ihren Expansionsplänen künftig aber noch kräftig ins Gehege kommen. So will McDonald's das lukrative Geschäft an Autobahnraststätten ausbauen: Nach bisher vier neuen Restaurants, die aus der Partnerschaft mit Tank & Rast hervorgegangen sind, soll ab 2017 eine niedrige zweistellige Zahl neuer Filialen hinzukommen. An dem gemeinsamen Ziel, dass Tank & Rast in den kommenden fünf Jahren rund 100 Filialen der Marke McDonald's an den Autobahnen in Deutschland eröffnet, halte man fest. Teils werden dabei Standorte übernommen, die andere Anbieter verlassen, teils entstehen auch neue Restaurants. "Die Expansion ist noch lange nicht zu Ende, und sich verändernde Märkte bieten auch neue Chancen", sagt Beeck.

Allerdings müsse das Wachstum auch bezahlbar sein, erklärt der Manager mit Blick auf die anziehenden Immobilienpreise in Deutschland. Vor allem in einigen Innenstädten ist der Markt leer gefegt. Bleibt also auch abzuwarten, wie Burger King die von Deutschlandchef Bork angepeilte Verdichtung des Filialnetzes, etwa in gefragten Städten wie München oder Köln, umsetzen will. Bis zum Jahr 2023 peilt er die Marke von bundesweit mindestens 1000 Filialen an - das wären rund 300 mehr als bisher. "Die Pläne sind durchaus ehrgeizig, das weiß ich", räumt Bork denn auch ein. Zumal die beiden Fast-Food-Ketten längst nicht allein auf weiter Flur sind. Im Markt für das schnelle Essen mischen heute viele und völlig unterschiedliche Spieler mit - von Bäckereien und Tankstellen bis hin zu Burgerbratern und Gastroketten wie Hans im Glück und Vapiano.