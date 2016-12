Ein unbeugsames Werk in Mannheim

Mannheim. Wir befinden uns im Jahre 2016 nach Christus. Ganz Alstom ist von General Electric (GE) besetzt. . . ganz Alstom? Nein! Ein von unbeugsamen früheren Alstom-Mitarbeitern bevölkertes Werk in Mannheim hört nicht auf, dem Eindringling aus den USA Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die GE-Manager. . .

Diese (etwas abgewandelte) Einleitung, die durch zahlreiche "Asterix"-Comic-Hefte berühmt geworden ist, könnte kaum besser beschreiben, was 2016 am Mannheimer Standort von GE losgewesen ist. Mitte Januar kündigen die Amerikaner an, bei der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts europaweit 6500 Stellen zu streichen.

1000 Jobs gefährdet

Die Sparpläne von General Electric (GE) Im Rahmen der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts will General Electric (GE) europaweit 6500 Arbeitsplätze abbauen, rund 1700 davon in Deutschland.

Am härtesten trifft es den Standort in Mannheim, wo mehr als 1000 der 1700 Stellen verschwinden sollen. Die Fabrik, in der Gas- und Dampfturbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, will GE komplett schließen. Auch die große Ausbildungswerkstatt soll nicht erhalten bleiben.

Betriebsrat und IG Metall befürchten sogar, dass der Standort komplett geschlossen wird. Verbleichende Stellen sollten verlagert werden, habe die Geschäftsführung in den Verhandlungen angekündigt. Die Unternehmensleitung bestreitet solche Pläne.

Die Geschäftsführung begründet den Stellenabbau mit den schwachen Marktaussichten, aber auch mit Kartellauflagen.

So musste GE den Bau von Turbinen, wie sie in Mannheim gefertigt werden, an den italienischen Ansaldo-Konzern abgeben. Dieser soll sich das Werk in Mannheim angeschaut, aber kein Interesse daran bekundet haben.

In den Folge-Monaten erzielt die Geschäftsführung des US-Konzerns in allen betroffenen europäischen Ländern eine Vereinbarung zur Regelung des Arbeitsplatzabbaus. Mit einer Ausnahme: In Mannheim, wo über 1000 Jobs gestrichen werden sollen, hört der Widerstand nicht auf - bis heute. "Wir legen uns hier mit einem Weltkonzern an", fasst Reinhold Götz, früherer Chef der IG Metall Mannheim, die Situation zusammen.

Damit haben die Mannheimer schon viel Erfahrung. Auch unter dem Vorbesitzer Alstom gibt es kaum ein Jahr ohne Restrukturierungen und der stets folgenden "Résistance" der Belegschaft, ohne die - da sind sich viele Kenner sicher - der Standort wohl schon heute nicht mehr bestehen würde.

Die Arbeitnehmervertreter ziehen auch im Fall GE alle Register und treiben das Management konsequent vor sich her. Mehrere Großdemonstrationen und eine Menschenkette um das Mannheimer Werk schrecken die Öffentlichkeit ebenso auf wie die Politik. Mehrfach schaltet sich das Bundeswirtschaftsministerium in die Diskussionen ein, im Dezember sogar der zuständige Minister Sigmar Gabriel (SPD) persönlich. Auch auf juristischem Weg bieten Betriebsrat und IG Metall den mächtigen Amerikanern immer wieder die Stirn. Etliche Male landet der Fall vor dem Arbeitsgericht, dreimal wird eine Einigungsstelle bemüht.

Schleppende Gespräche

Aber die Arbeitnehmervertreter verhalten sich keineswegs destruktiv. Gemeinsam mit einer erfahrenen Unternehmensberatung entwickeln Betriebsrat und IG Metall auf mehreren hundert Seiten Papier zahlreiche Alternativkonzepte für den Standort - können damit aber einfach nicht landen. "Der ganze Prozess lief sehr schleppend und das lag bestimmt nicht an den Arbeitnehmervertretern und der IG Metall", stützt auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel in einem Interview mit dieser Zeitung die tapfer kämpfenden Herausforderer. Sogar eine Investorengruppe ziehen sie an Land, die bereit ist, die vom Stellenabbau bedrohten GE-Teile in Deutschland zu übernehmen. Letztlich gibt aber auch diese entnervt auf.

Und so spielt die Arbeitnehmerseite fast alle Karten aus, die sie hat. Kommt im neuen Jahr nicht noch ein unerwarteter Joker ins Spiel, wird es wohl nur noch um die Bedingungen des Stellenabbaus bei General Electric in Mannheim gehen. Der Arbeitnehmervertretung bleibt der schwache Trost, wirklich alles versucht zu haben.