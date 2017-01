Eliteschmiede ohne Gütesiegel

Gut 2300 Studierende waren zuletzt an der privaten Hochschule EBS in Wiesbaden eingeschrieben.

Heidelberg. Die private Hochschule EBS (früher European Business School) hat das wichtige EQUIS-Gütesiegel verloren, an dem sich Studenten aus dem Ausland bei der Wahl ihrer Hochschule in Deutschland orientieren. Außerdem ist das Siegel Voraussetzung, um in internationalen Hochschulranglisten wie etwa dem der Wirtschaftszeitung "Financial Times" berücksichtigt zu werden.

"Gründe sind sehr vage"

Die EBS gehört seit Juli 2016 zum Heidelberger Stiftungskonzern SRH. Nach Angaben einer EBS-Sprecherin wurde die Aberkennung lediglich in einem kurzen Schreiben mitgeteilt. Eine Nachfrage bei der European Foundation for Management Development (EFMD, Europäische Stiftung für Managemententwicklung), die das Siegel vergibt, habe ebenfalls keine Klarheit gebracht. "Wir waren überrascht von der Entscheidung, die Gründe sind bisher sehr vage", so die Sprecherin. Demnächst steht ein Gespräch der EBS-Spitze bei der EFMD in Brüssel an, um mehr über die Ablehnung zu erfahren.

European Business School Die European Business School (heute EBS) wurde 1971 als eine der ersten privaten Wirtschaftsuniversitäten des Landes in Offenbach gegründet. Ab 1992 war sie komplett staatlich anerkannt. 2004 stellte die EBS nach eigenen Angaben als erste deutsche Hochschule auf die internationalen Bachelor- und Masterstudiengänge um. 2010 gründete die EBS eine Jura-Fakultät. Prominente Absolventen der Hochschule sind unter anderem der aus Mannheim stammende ehemalige Puma-Chef Jochen Zeitz sowie Ex-Telekom-Chef Kai-Uwe Ricke. fas

Das Akkreditierungsverfahren begann im April 2015, im Mai des folgenden Jahres nahm ein Team aus Brüssel die EBS unter die Lupe, sprach mit Studenten und Professoren. Im Dezember kam die Ablehnung. Vor dem Einstieg der Heidelberger SRH war die EBS in schwerer wirtschaftlicher Schieflage, doch mit dem neuen Eigentümer aus Heidelberg haben sich die Finanzen stabilisiert. "Das ist von der EFMD auch so wahrgenommen worden", so die Sprecherin.

Die EFMD ist weltweit mit mehr als 760 Mitgliedern die größte und wichtigste Vereinigung von Business Schools, Universitäten und Unternehmen in Europa. Aufbauend auf nationalen Akkreditierungssystemen hat sie europäische Qualitätsstandards entwickelt und überprüft diese regelmäßig.

Das EQUIS-Siegel gilt als anspruchsvolles Schwergewicht mit entsprechender Reputation. Viele Anwärter fallen durch. Derzeit sind über 100 Bildungseinrichtungen akkreditiert und haben das Gütesiegel, darunter auch die Universität Mannheim und der EBS-Konkurrent WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz.

Parallel zur Rettung des EQUIS-Siegels hat sich die EBS für ein anderes Gütesiegel beworben, das Signet der American Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB, Amerikanische Gesellschaft für Wirtschaftshochschulen). Dieses können in Deutschland ebenfalls die Universität Mannheim und die WHU vorweisen. Die US-Einrichtung ist die weltweit größte Akkreditierungsorganisation für Wirtschaftshochschulen, mit mehr als 1500 Mitgliedern in 51 Ländern. Der Prozess der Akkreditierung dauert nach Angaben der EBS-Sprecherin rund zwei Jahre.

Ob ein weiterer Anlauf zu EQUIS genommen wird, sei noch nicht entschieden. Somit ist die SRH-Tochter bis auf weiteres ohne eines der international wichtigsten Gütesiegel.

Dabei hat SRH mit der EBS große Pläne. Die private Hochschule soll der Leuchtturm des Konzerns werden, hieß es bei der Übernahme. Bisher spielte die SRH mit Fachhochschulen in der zweiten Liga, mit der EBS rückt sie nach ganz oben. Künftig kann der Heidelberger Konzern das gesamte Spektrum vom Bachelor-Studiengang bis zur Habilitation anbieten. In fünf Jahren soll die EBS in wichtigen Ranglisten unter den besten fünf Universitäten rangieren und sich wirtschaftlich in sicherem Fahrwasser bewegen, hieß es.