Ende einer Männer-Freundschaft

Mannheim/Darmstadt. Kurz hatte es so ausgesehen, als könnte es doch noch eine friedliche Lösung geben zwischen Götz Werner (Bild oben), Gründer der Drogeriemarktkette dm, und seinem Schwager Götz Rehn (Bild unten), Chef des Bio-Anbieters Alnatura. Die beiden langjährigen Geschäftspartner und Weggefährten hätten sich nach ihrem Streit versöhnt und wollten Gespräche über eine Einigung außerhalb des Gerichtssaals aufnehmen, hieß es im Frühjahr.

Doch daraus wurde offensichtlich nichts. Gestern beschäftigte sich das Landgericht Darmstadt erneut mit der Auseinandersetzung zwischen den einst befreundeten Unternehmern, nachdem Ende 2015 bereits ein Gütetermin ergebnislos blieb. Anfang Dezember will das Gericht nun eine Entscheidung verkünden. Zu dem Zerwürfnis war es gekommen, als dm im April 2015 in seinen Filialen mit einer eigenen Biolebensmittelmarke an den Start ging. Ein harter Schlag für den langjährigen Geschäftspartner Alnatura, der sein Biolebensmittel-Sortiment in den Regalen der Drogeriemarktkette bis zu diesem Zeitpunkt konkurrenzlos anbieten durfte. Nach der Einführung der dm-eigenen Marke flogen dort schrittweise immer mehr Alnatura-Produkte aus dem Sortiment. Bis Ende 2016 werde man bei der Drogeriemarktkette fast komplett ausgelistet sein, teilte Alnatura, das seinen Sitz im südhessischen Bickenbach hat, kürzlich mit.

Neue Kooperation mit Müller

Jahrzehntelang eng verbunden Den Grundstein für die enge Verbindung zwischen dm und Alnatura legten die beiden Firmengründer. Als Götz Rehn 1984 seine Firma Alnatura ins Leben rief, unterstützte ihn dm-Chef Götz Werner, indem er die Produkte in seinen Drogeriefilialen verkaufte. Zwar betreibt Alnatura auch eigene Supermärkte - einen bedeutenden Anteil seines Umsatzes erwirtschaftete das Unternehmen in der Vergangenheit aber über dm. Neben der geschäftlichen Partnerschaft teilten die beiden Männer den anthroposophischen Ansatz, dem sich beide verpflichtet fühlten: demnach stehen Mensch und Natur im Mittelpunkt des Wirtschaftens. Auch familiär sind Werner und Rehn verbunden: Rehns Schwester ist mit Werner verheiratet.

Auf den faktischen Rauswurf aus den dm-Regalen reagierte das Unternehmen, indem es sich zügig nach neuen Vertriebspartnern umsah - und fündig wurde. Inzwischen hat unter anderem der größte deutsche Lebensmittelhändler Edeka Alnatura-Produkte im Sortiment. Ab Oktober biete außerdem die Drogeriemarktkette Müller das komplette Sortiment der Bickenbacher in ihren 530 deutschen Filialen an.

"Durch die Kooperation mit Müller können wir auch unseren Bio-Bauern und Herstellerpartnern eine gesicherte Zukunftsperspektive bieten", freute sich Alnatura-Chef Götz Rehn bei der Bekanntgabe der Partnerschaft. Beim einst so engen Geschäftspartner dm in Karlsruhe hält sich die Begeisterung hingegen vermutlich in Grenzen. In dem Verfahren vor dem Landgericht Darmstadt will die Kette erreichen, dass sich Alnatura weiter an einen Kooperationsvertrag hält, den die beiden Firmen in den 1980er Jahren geschlossen haben. Er räumt dm unter anderem Mitspracherechte bei der Auswahl von Vertriebspartnern von Alnatura ein. Dort wiederum sieht man sich nach der Auslistung bei dm nicht mehr an den Vertrag gebunden.

In einem weiteren Gerichtsverfahren versucht dm-Gründer Werner, die Rechte an der Marke Alnatura für sich zu erstreiten und verweist darauf, dass diese durch dm überhaupt erst erfolgreich geworden sei. Nachdem das Landgericht Frankfurt die Klage abgelehnt hatte, legte Werner Berufung ein, ab Februar 2017 wird sich nun das Oberlandesgericht Frankfurt mit dem Fall befassen.

Selbst bei der Frage, warum es mit einer Einigung im Guten zwischen den beiden Männern letztlich doch nicht geklappt hat, ist zu spüren, wie verhärtet die Fronten sind. "dm war nicht gesprächsbereit", heißt es bei Alnatura dazu kurz und knapp auf Anfrage. Weiter will sich eine Sprecherin zu den beiden Gerichtsverfahren nicht äußern. "Ich kann nur immer wieder sagen, dass wir das sehr unangenehm und bedauerlich finden. Und vollkommen unnötig", sagt sie.

Bei dm wiederum weist man diese Darstellung vehement zurück. Dass dm nicht gesprächsbereit gewesen sei, sei nicht zutreffend, so ein Sprecher der Drogeriemarktkette. Beide Unternehmer hätten Anfang des Jahres die Absicht geäußert, sich zu versöhnen, dies sei aber gescheitert, da Alnatura zur Bedingung gemacht habe, dass dm zuerst die Klagen zurückzieht. (mit dpa)