Erdbeben im Familien-Reich

Seoul. Der Patriarch ist seit einem Herzanfall im Mai 2014 aus den Augen der Öffentlichkeit verschwunden. Und doch er zieht vom Krankenbett aus die Strippen im Samsung-Konzern, wie in Seoul zu hören ist. Lee Kun-Hee, 74 Jahre alt und im vergangenen Jahr kurzzeitig totgesagt, ist mit einem Privatvermögen von umgerechnet rund 15 Milliarden Euro einer der reichsten Männer der Welt. Er ist auch einer der mächtigsten, denn in der riesigen Samsung-Gruppe tanzt alles nach der Pfeife des alten Herrn.

Südkorea ist eine durch und durch konfuzianische Gesellschaft. Es gilt eine strenge Hierarchie: Der Mann steht über der Frau und der Untertan hat zu gehorchen. Dieses Denken gilt in der Firma genauso wie in der Familie. Lee Kun-Hees einziger Sohn Lee Jae-Yong ist kürzlich Vorstandsmitglied von Samsung Electronics geworden, der Elektroniksparte. Es steht außer Frage, dass er der Kronprinz ist. Lee Kun-Hee selbst hat 1987 seinerseits von seinem Vater die Macht im Konzern übernommen.

Seitdem ist es ihm gelungen, die Konkurrenz weit hinter sich zu lassen. Die Handysparte hat erst Nokia abgehängt, dann Apple. Samsung erbringt ein Fünftel der südkoreanischen Wirtschaftsleistung und stellt außer Smartphones auch Mikrochips und Schiffe her. Samsung gehört außerdem zu den größten Finanzdienstleistern des Landes.

Verschworen und verschlossen

Lee hat die Gruppe mit ihren mittlerweile 470 000 Mitarbeitern an die Weltspitze gebracht. Unter ihm ist der Markenname weltweit bekanntgeworden. Er hat konsequent an neuer Technik wie besseren Displays forschen lassen und ein jüngeres Design forciert. Sein Management-Stil ist autoritär: Lee toleriert kein Versagen, selbst kleinere Fehler hat er mit dem Rauswurf verantwortlicher Manager quittiert - vor allem da, wo es um Sicherheit und Qualität geht. Es wäre spannend zu wissen, wie der Patriarch auf die Riesen-Katastrophe der massenhaft brennenden Smartphones reagiert.

Doch der innerste Zirkel der Familie bleibt auch in dieser Krise verschlossen. Um einen dermaßen verschworenen Führungsstil zu ermöglichen, hat Lee ein Netz von 80 Tochtergesellschaften aufgespannt, dessen Querverbindungen selbst Experten nicht mehr durchschauen. Das war auch das Ziel der Übung: die wahren Machtverhältnisse zu verschleiern. In Korea galt das lange Zeit als gute Sache. "Samsung hat es an die Weltspitze geschafft, weil Lee jeden äußeren Einfluss vom Management abwehren konnte", sagt Kim Houng-yu von der Kyung Hee School of Management in Seoul.

Es zählt die Familie, und der alte Herr hat das Sagen - dieses Muster findet sich immer wieder. Lees Tochter Yoon-hyung hat sich 2005 in ihrem Appartement erhängt. Sie war erst 26 Jahre alt. Lee hatte ihr verboten, den Mann zu heiraten, den sie liebte: Der Junge kam aus einer "normalen" Mittelstandsfamilie. Auch mit dieser Tragödie ging der Clan intransparent um. Lees Tochter sei bei einem Autounfall gestorben, ließ Samsung verbreiten.

Gerade die Kultur der Angst und der strengen Hierarchie mache auch im Unternehmen Fehler wahrscheinlicher, sagt Wirtschaftsforscher David Sehyeon Baek vom Gyeonggi Center. Selbst wenn ein Angestellter auf niedriger Ebene ein Problem sehe, halte er bei Samsung die Klappe, sagt Baek. Verantwortlich sind schließlich "die da oben".