Erledigt – der Fortschritt hat viele Berufe abgeschafft

Mannheim. Früher, als die Welt noch übersichtlich war, da kam einmal im Jahr, meist im Juni, Herr Foltas auf seinem Mofa angeknattert. An der Lenkstange klemmte eine Hupe, mit der er sein Erscheinen ankündigte. Herr Foltas war klein, rund, undefinierbaren Alters, meist unrasiert, und ihm fehlte der linke Unterschenkel, eine Granate hatte ihn zerfetzt. Aber er war stets fröhlich, kletterte flink vom Mofa, klappte den Schleifstein auf dem Gepäckträger runter und kauerte sich auf den Hocker, den er auf seinem Gefährt auch mitschleppte. Herr Foltas war Scherenschleifer und von den Vorstadtbewohnern ersehnt: Nach seinem Besuch schnitten sämtliche Messer und Scheren im Haus wieder optimal. Auch wenn er beim Schleifen sehr falsch sang und die immer selben Kriegsgeschichten immer zu lang erzählte - seine Arbeit beherrschte er. Irgendwann kam Herr Foltas nicht mehr.

Nur der Familienname bleibt

Gibt es vagabundierende Scherenschleifer heute noch? Sie sind verschwunden wie viele andere Berufe, wie Ammen, Flößer, Dienstmänner, Schriftsetzer oder Seifensieder. Der Wiener Autor und Filmemacher Rudi Palla hat ausgestorbene Professionen in einem schön bebilderten Buch ("Verschwundene Arbeit") zusammengestellt. Viele Metiers gibt es nur noch als Familiennamen: die Bader, Köhler, Meier, Bogner, Aicher, Müller oder Wagner bevölkern überall die Telefonbücher. Jahrhundertelang war es unter Handwerkern üblich, das eigene Tun, die eigene Existenz, als Namen zu verewigen.

Manche historischen Berufe haben immerhin überlebt und besitzen heute Seltenheitswert, werden als Vertreter einer guten alten Zeit verklärt. Durch den Englischen Garten in München etwa wandern noch echte Schäfer mit echten Herden. Sie dienen als Anschauungsmaterial für Fernsehteams oder Stadteltern, die ihren Kindern die Natur erklären.

Andere Tätigkeiten fielen dem Fortschritt zum Opfer - glücklicherweise, muss man sagen. So ist etwa das anstrengende, stinkende und vor allem gefährliche Färben oder Gerben längst kein Gewerbe mehr, sondern industrialisiert, wenn nicht moderne Materialien für Schuhe oder Jacken eh die Naturleder verdrängen. Die Industrialisierung machte Handarbeiten überflüssig, die Abläufe schneller und billiger, das setzt sich bis heute fort.

"Wie im Mittelalter"

In ärmeren Ländern gibt es manche dieser Tätigkeiten allerdings noch heute. In Nordafrika färbt und gerbt man nach wie vor per Hand, zum Gestank, zu den ätzenden Säuren gesellt sich dort die erbarmungslose Hitze. "Der Anblick dieser Gerber erinnert einen an das europäische Mittelalter", sagt Palla. In Indien leben noch heute die untersten Kasten davon, Latrinen zu vermieten, zu leeren und sauber zu halten.

Oder die Lumpensammler: Sie gehörten lange zum Straßenbild in Europa, galten ähnlich wie die Abtrittanbieter als Parias, weil die Lumpen dreckig und voller Ungeziefer waren. Heute weiß man hier mit Altkleidern wenig anzufangen, sie wandern meist in Entwicklungsländer. Die sind längst zum Schrottplatz der Ersten Welt geworden - für ausrangierte Computer, Schiffe, Autos. Auch Kinder wracken dort den Zivilisationsmüll ab, eine schmutzige und gefährliche Arbeit.

Überhaupt gehen Niedergang und Auferstehen von Arbeit oft mit der Globalisierung einher. Nordseekrabben werden zwar gerne an der Nordsee verspeist, dort aber ungern gepult. Also werden sie fangfrisch ins marokkanische Tanger verschifft, dort noch im Hafen von flinken, billigen Frauenfingern geschält und dann 2500 Kilometer nach Norddeutschland zurückverfrachtet.

Hemden und Hosen im Frachter

Die Idee, Arbeit auszulagern, ist nicht neu. Als im Goldrausch von 1849 Glückssucher aus aller Welt nach Kalifornien strömten, entstand dort ein enormer Männerüberschuss. Die Folgen waren unter anderem Berge schmutziger Wäsche, für die sich keiner der Schürfer zuständig fühlte. So verschifften sie ihre verdreckten Hemden und Hosen von San Francisco aus nach Hongkong. Gewaschen und gebügelt kamen sie mit dem nächsten Frachter zurück.

So entdeckten Chinesen eine Marktlücke auf amerikanischem Boden, die sie noch heute monopolartig besetzen: als Betreiber von Textilreinigungen. Wie die Wäschereien seinerzeit in Kalifornien erfinden sich auch andere Professionen neu. "Der Hufschmied kam zurück, als das Reiten in den vergangenen 20, 30 Jahren zum Modesport wurde", sagt Palla, "aber er arbeitet jetzt in ganz anderer Form, exklusiv für Privataufträge. Früher war er für ganze Heere zuständig." Auch der Sattler hat als Luxushandwerker für Taschenliebhaber und Gürtelindividualisten überlebt.

Das wünscht man sich im Fall des Scherenschleifers auch. Heute muss man Messer für einen optimalen Schliff vorsichtig verpacken und zu den Schlüssel-Schuster-Schleifdienstleistern bringen, die sich in den Untergeschossen der Kaufhäuser etabliert haben. Das stumpfe Messer des Küchenmixers weisen die allerdings zurück: zu umständlich. "Kaufen Sie sich einen neuen Mixer", lautet der Rat. Herr Foltas hätte so einen Job bedenkenlos übernommen - fröhlich und falsch singend.