Erleichterungfür Firmen

Die Regierung will die Vorsorge per Betriebsrente attraktiver machen.

Berlin. Die Bundesregierung will nach einem Zeitungsbericht auch durch gelockerte Haftungsregelungen für Unternehmen für einen Aufschwung bei Betriebsrenten sorgen. Das Bundesfinanz- und das Bundesarbeitsministerium sollen sich nach einem Bericht von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darauf verständigt haben, dass Unternehmen künftig nicht mehr für die Betriebsrenten einstehen müssen. Das Ressort von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) wies dies allerdings zurück. "Es gibt keine Einigung über eine Lockerung der Haftungsregelungen für Unternehmen", sagte eine Sprecherin. Die Verhandlungen zwischen beiden Ministerien zur Reform der betrieblichen Altersvorsorge seien auf gutem Weg. Hintergrund der Reformpläne ist, dass die gesetzliche Rente mit immer mehr Neurentnern und sinkendem Rentenniveau in den kommenden Jahren unter Druck ist. So reichen die meisten Riester-Verträge und zugesagten Betriebsrenten nicht aus, um wachsende Rentenlücken zu stopfen. dpa