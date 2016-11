Eternit baut 100 Jobs in Heidelberg ab

Heidelberg. Der Wellplattenhersteller Eternit baut in seinem Werk in Heidelberg rund 100 der insgesamt 211 Arbeitsplätze ab. Der Arbeitsplatzabbau soll nach Angaben einer Unternehmenssprecherin möglichst sozialverträglich erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen könnten aber nicht ausgeschlossen werden.

Der Markt für Wellplatten aus Faserzement entwickle sich seit einigen Jahren erheblich rückläufig. Die Platten werden vor allem im Stall- und Hallenbau verwendet. Landwirte halten sich angesichts der niedrigen Preise für Getreide, Milch und Fleisch mit dem Neubau beziehungsweise der Renovierung von Ställen zurück. Der zweite Grund sei das Auslaufen von Förderprogrammen für Photovoltaikanlagen auf Stall- und Hallendächern. Bevor Landwirte und andere Investoren solche Anlagen auf die Dächer montierten, wurden diese oftmals neu mit Eternit-Wellplatten gedeckt.

Eine substanzielle Erholung wird nach Angaben der Sprecherin auch mittelfristig nicht erwartet. Daher soll die Produktion am Standort Heidelberg bis Ende kommenden Jahres eingestellt werden. Die Auslastung im Werk liege heute unter 60 Prozent. Ein Marktpotenzial für eine Vollauslastung sei nicht erkennbar, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. In Heidelberg bleibe die Produktion von Dach- und Formsteinen aus Beton. Zudem bleibe die Farbenfabrik am Standort erhalten.

Der Bedarf an Eternit-Platten soll künftig von anderen Fabriken des Eigentümers Etex kommen. Der Vertreib soll ab Januar 2017 über die die Etex-Beteiligung Creaton erfolgen. Eternit werde sich Fassaden aus Faserzement konzentrieren.