EU reißt der Geduldsfaden

Daimler hat in den USA einen Etappensieg im Rechtsstreit über angeblichen Abgas-Schwindel bei Dieselwagen erreicht.

Das zuständige Gericht in New Jersey wies eine Sammelklage von Autobesitzern ab, die dem Hersteller und seiner Tochter Mercedes-Benz in den Vereinigten Staaten manipulierte Stickoxid-Werte und irreführende Werbung vorgeworfen hatten.

Der Richter hielt die im Februar eingereichte Klage in entscheidenden Punkten für unzureichend. Er gab den Klägern jedoch die Chance, ihre Vorwürfe in überarbeiteter Form neu einzureichen. dpa