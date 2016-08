Expansion ins Kinderzimmer

Heidelberg. In der Badewanne fing es an, doch inzwischen erobert die Heidelberger Dr. Rainer Wild-Holding auch die Kinderzimmer. Nachdem sich der 1997 gegründete Badefarben-Hersteller Tinti nach eigenen Angaben zum Marktführer in Europa aufgeschwungen hat, erweitert die Holding des Unternehmers Rainer Wild (kleines Bild oben) zielstrebig ihr Sortiment mit Zukäufen.

Gerade erst haben die Heidelberger den Kosmetikhersteller Nature's Choice aus Holland übernommen, der vor allem Tinti-Produkte herstellen soll. Damit verfügt die Gruppe zum ersten Mal über eine eigene Fertigung. Seit 2014 gehört Spielstabil mit Kunststoff-Spielsachen zur Holding. Und Anfang des Jahres kam die Marke Olli Olbot mit Plüschwaren, Rasseln und Schmusetüchern dazu. "Das passt", sagt Christoph Langen (kleines Bild unten), Geschäftsführer der Holding. "Die Zielgruppe ist immer dieselbe" - Eltern, die Wert auf qualitativ Hochwertiges legen und bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben. So ist es auch eher die Nische im Kinderzimmer und weniger der Massenmarkt, die Langen mit den Zukäufen angepeilt hat.

Spielstabil zum Beispiel lässt in Deutschland fertigen. "Für viele Kunden ist das das schlagende Argument", sagt Langen. Ist das doch ungewöhnlich in der Spielwarenbranche, die fast ausschließlich in Asien produziert, und immer wieder wegen hoher Schadstoffe oder Rückrufe der Importware von sich reden macht.

Kunterbunte Körperhygiene

Die Sandspielsachen, die Spielstabil überwiegend im Sortiment hat, ergänzen sich gut mit den Tinti-Produkten, so Langen. Inzwischen gibt es zum Beispiel Badenwannen-Sets etwa mit Schiff und Farbtütchen. Tinti bleibt die Kernmarke der Holding mit rund 50 Mitarbeitern. 1999 kamen die ersten Badewasserfarben in Tablettenform in den Handel. Inzwischen gibt es 30 bis 40 Produkte aus Natur- oder Lebensmittelfarben: Knisterbad, Badekonfetti, Zauberei oder Knetseife. Auch für Eigenmarken des Handels produziert Tinti. Allen zugrunde liegt das einfache Erfolgsrezept, die bei Kindern oft ungeliebte Körperhygiene mit Farben, Duft und Geräuschen in ein Spaßerlebnis umzuwandeln. Und das funktioniere nach wie vor, beteuert Langen. Vorbei sind die Zeiten, als er ein Glas mit aufgelöster Tinti-Tablette trinken musste, um skeptische Einkäufer von der Unbedenklichkeit des Produkts zu überzeugen. Inzwischen feilt Tinti an einer Strategie, um Auslandsmärkte zu erobern, allen voran die europäischen Nachbarländer.

"Wir wachsen zweistellig"

Dagegen lautet bei Olli Olbot das erste Ziel, die Marke wieder "auf die Beine zu bringen". Die habe durch mehrere Eigentümerwechsel ziemlich gelitten. Aktuell gehe es darum, die Plüschwaren, die wie Spielstabil ausschließlich in Deutschland gefertigt werden, im Fachhandel neu zu positionieren. Keine leichte Aufgabe: Der Wettbewerb in der Baby- und Kleinkindbranche sei groß, räumt Langen ein, Billigware aus China beherrsche den Markt.

"Aber es ist leichter eine bekannte, wenn auch angeschlagene Marke einzuführen, als eine ganz neue." Im kommenden Jahr wird dann am neuen Konzept für Olli Olbot gefeilt, so ist eine Biolinie in Planung - auch das kein Massentrend, aber eine Nische im höheren Preissegment mit guter Nachfrage.

Dass der Außendienst nun mit drei Katalogen einen Kunden besuchen kann, ist für Langen der größte Vorteil der Drei-Marken-Strategie. "Das sind echte Synergien." Weitere Zukäufe plant Langen derzeit nicht. "Jetzt geht es um das organische Wachstum. Wir wachsen zweistellig und das soll so bleiben."

Gesellschafter Rainer Wild sei zufrieden mit der Entwicklung: Umsatz und Gewinn will dieser aber nicht veröffentlichen, deshalb verrät der Geschäftsführer der Holding nur, dass die drei Marken um Tinti einen zweistelligen Millionenumsatz machen. Langen: "Wir sind kerngesund."