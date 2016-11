Fabriken künftig via Internet gesteuert

Roboter werden künftig noch mehr Aufgaben in der Produktion übernehmen - allerdings Hand in Hand mit Menschen, verspricht die Industrie.

Mannheim. Unglücke wie die Explosion bei der BASF, als ein Handwerker mutmaßlich ein falsches Rohr mit der Trennscheibe bearbeitete, könnten in der digitalen Welt der Zukunft weniger wahrscheinlich werden. "Der Mitarbeiter hätte dann eine Datenbrille auf und die gibt alle möglichen optischen und akustischen Warnsignale, wenn er sich dem falschen Rohr nähert", erklärt Gunther Kegel, Vorsitzender der Geschäftsführung von Pepperl+Fuchs aus Mannheim, dieser Zeitung.

Überhaupt könnte künftig die Zahl solcher Wartungsarbeiten deutlich verringert werden. Sensoren etwa messen dann die Korrosion und man könne vorbeugend eingreifen, damit diese Rohre nicht oder erst viel später ausgetauscht werden müssen. Neben dem Sicherheitsaspekt spare das auch Geld in der Wartung. "Produktiver und sicherer", fasst Kegel zusammen.

Steigerung der Rechenleistung

Weniger Wartung von Anlagen ist erst der Anfang. Am Ende könnten Geräte in Fabriken in einer Art miteinander kommunizieren oder zusammenarbeiten, die kein Ingenieur vorausgedacht habe, erklärte Kegel. "Internet der Dinge" ist der Fachbegriff dazu und Titel eines Kongresses, zu dem sich 1100 Teilnehmer aus Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf Einladung des Verbands der Elektrotechnik in Mannheim (VDE) noch bis heute treffen.

"Roboter arbeiten Hand in Hand mit Menschen, Autos, Fabriken und Städte werden via Internet gesteuert", skizzierte VDE-Präsident Bruno Jacobfeuerborn die Entwicklung. Alles, was digitalisiert werden könne, werde digitalisiert und alles, was vernetzt werden könne, werde vernetzt. Das autonome Fahren werde kommen, virtuelle und reale Dinge verschmelzen, "Roboter helfen mit, in einigen Jahren ins Bett zu kommen und auch wieder heraus".

Möglich werde all dies durch eine weitere Steigerung der Rechenleistung von Chips. 2023 passt die Rechenkapazität des gesamten menschlichen Hirns auf einen Chip, 2040 die der gesamten Menschheit, rechnete Jacobfeuerborn vor. Die Beratungsgesellschaft McKinsey habe einen weltweiten wirtschaftlichen Mehrwert durch das "Internet der Dinge" von bis zu elf Billionen Dollar im Jahr 2025 errechnet, rund einem Zehntel der prognostizierten globalen Wirtschaftsleistung. Die größten Markpotenziale gebe es in Fabriken.

Das "Internet der Dinge" ist in zehn Jahren da, sagten 72 Prozent der VDE-Mitglieder einer Umfrage. Befragt wurden 180 Firmen und 70 Experten in Hochschulen. Knapp 60 Prozent sind der Überzeugung, dass dadurch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt werde. Allerdings sind acht von zehn Firmen besorgt, dass Deutschland im Innovationswettlauf angesichts der US-Dominanz bei der technischen Software und Internet-Plattformen zurückfällt. "Wir halten zu lange an klassischer Technologie, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodellen fest", sagte Jacobfeuerborn.

Für eine starke deutsche oder europäische Position seien eine starke Chipindustrie, einheitliche Normen, eine gute Infrastruktur, Regelungen zur Sicherheit und eine exzellente Bildung vonnöten. "Wir brauchen bis 2026 rund 100 000 Elektroingenieure mehr als ausgebildet werden", rechnete Jacobfeuerborn vor - und das bei sinkenden Studentenzahlen.

Der VDE-Präsident forderte eine digitalte Bildungsoffensive. Eine "digitale Online Universität" hätte seiner Ansicht nach bundesweite Signalwirkung. Das Angebot eines Pilotprojektes dazu wolle der Verband der Bundesregierung unterbreiten.