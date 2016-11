Fast eine Milliarde Euro gespart

Brüssel/Ludwigshafen. Wenn es um Tricks zur Steuervermeidung geht, sind derzeit vor allem US-Konzerne wie Amazon, Google oder Apple in den Fokus geraten. Doch nun entlarvt ein Bericht der europäischen Grünen auch den deutschen Chemiekonzern BASF als kreativen Abgabensünder. Es geht um fast eine Milliarde Euro. Die EU-Kommission will den Fall prüfen.

Die europäischen Grünen hatten eine Studie in Auftrag gegeben, die die Steuervermeidungspraxis des Konzerns untersuchen sollte. Das Ergebnis kommentierte der Grünen-Finanzpolitiker und Europa-Abgeordnete, Sven Giegold, mit den Worten: "BASF hat ein perfides System zur Steuervermeidung aufgebaut. Das Unternehmen operiert im gleichen Steuersumpf wie Apple oder Ikea." Tatsächlich gelang es dem Konzern in den untersuchten Jahren zwischen 2010 und 2014, Gewinne nicht in Deutschland, sondern in Belgien, Malta und den Niederlanden versteuern zulassen auch in Puerto Rico und der Schweiz zu parken.

In Belgien nutzte man dabei die bis Anfang dieses Jahres mögliche Abzugsmöglichkeiten für Eigenkapitalzinsen. In Malta gab es eine großzügige Steuerbefreiung auf Dividendenerträge. Zum Schlüssel aber wurde das vergleichsweise kleine Unternehmen BASF Niederlande B.V., zu dessen Aufgaben nicht nur die Produktion von Klebstoffen, Pflanzenschutzmitteln und anderen chemischen Bestandteilen gehört, sondern auch die Finanzberatung der angeschlossen 38 Konzerntöchter in aller Welt.

Konzern: Studie nicht immer zutreffend "Die BASF legt großen Wert auf die strikte Einhaltung von Steuergesetzen." Das sagte Oliver Nussbaum, Leiter der Steuerabteilung des Chemiekonzerns , dieser Zeitung zu den Vorwürfen über massive Steuertricks. In allen Ländern, in denen die BASF operativ tätig sei, zahle sie die sich nach jeweiligem Landesrecht ergebenden Steuern. Bezüglich der Gewinnaufteilung halte sich die BASF an die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeiteten und internationalen Standards.

Steuerfreie interne Anleihen

Um das Verhältnis klar zu machen: 2015 machte die Firma 1,2 Milliarden Euro Gewinn, aber nur 77 Millionen stammten aus dem Geschäft mit Chemieprodukten. Da in den Niederlanden Einkünfte aus Lizenzen und Patenten mit nur fünf Prozent besteuert und außerdem Dividenden aus konzerninternen Anleihen vollständig steuerfrei gestellt wurden, gelang es dem Chemie-Riesen, seine gesamte Steuerlast auf 0,035 Prozent zu drücken.

Folgt man der Studie, die sich aufgrund der Geheimhaltung der Steuerunterlagen nur auf öffentlich zugängliche Dokumente stützen konnte, so hat BASF seine Steuerschuld um geschätzte 923 Millionen Euro drücken können. Giegold: "Der Fall zeigt, dass Steuervermeidung auch unter deutschen Unternehmen weit verbreitet ist."

Gesetzesverstöße der BASF bestreiten auch die Autoren der Studie nicht, nehmen dies aber als Signal dafür, dass die bisherigen Maßnahmen der EU nicht ausreichen, um Schlupflöcher zu schließen. Pikant ist die Veröffentlichung nicht zuletzt deshalb, weil am selben Tag die EU-Finanzminister neue Vorschläge zur Steuervermeidung abnickten.

Der Ärger für BASF ist allerdings mit der Veröffentlichung der Studie nicht vorbei. Die EU-Kommission will das Papier prüfen und dann entscheiden, ob der Konzern ersparte Steuern nachzahlen muss. In einem ähnlichen Fall forderte die Behörde Irland auf, vom Computerkonzern Apple 13 Milliarden Euro nicht abgeführter Abgaben zurückzufordern.