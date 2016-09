Fast eine Million Leiharbeiter

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will per Gesetz gegen den Missbrauch von Leiharbeit- und Werkverträgen vorgehen. Sie kündigte gestern im Bundestag an, das Gesetz werde noch im September ins Parlament eingebracht.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Leih- oder Zeitarbeitnehmer künftig nach neun Monaten genauso wie die Stammbelegschaften bezahlt werden. Sie dürfen höchstens 18 Monate an denselben Betrieb verliehen werden. Danach müssen sie übernommen oder abgezogen werden.

Von diesen Grundregeln dürfen Arbeitgeber und Gewerkschaften aber gemeinsam abweichen, wenn die Tarifparteien dies vereinbaren.

Der Einsatz von Leiharbeitern als Streikbrecher soll verboten werden.