Filz in der Amtsstube

Essen. Das städtische Unternehmen Prosoz Herten verkauft Software an deutsche Behörden. Die Firma ist inzwischen Marktführer in Deutschland. Doch ihre Methoden sind zweifelhaft: Denn Prosoz bezahlt Verwaltungsmitarbeiter dafür, dass sie ihre Software testen. Das riecht nach Korruption.

Auch in Behörden wird spezielle Software gebraucht. Programme, mit denen die Beamten Bauanträge bearbeiten oder Zahlungen an Arbeitslose und Jugendliche verwalten. Angeboten wird solche Software etwa von der Firma Prosoz, die der Stadt Herten in Nordrhein-Westfalen gehört. Prosoz ist Marktführer im Millionengeschäft mit kommunaler Software. Aber Prosoz spielt nicht fair. Der Erfolg basiert nach Correctiv-Recherchen auch auf unlauteren Methoden.

Seit Jahren bezahlt Prosoz quer durch deutsche Städte und Kreise "freie Mitarbeiter" in Behörden. Die Behörden sind gleichzeitig Kunden von Prosoz. Die Verwaltungsmitarbeiter in den Behörden testen offiziell nebenbei neue Software-Versionen oder bilden die Kollegen in Ämtern fort. Prosoz sagt, so könne man zeitnah auf Kundenwünsche reagieren.

So arbeiten Behörden und Prosoz zusammen Das Recherchezentrum Correctiv hat mehrere Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen deutschen Behörden und dem Softwareunternehmen Prosoz beschrieben. Eine Auswahl:

zwischen beschrieben. Eine Auswahl: Im Arbeits- und Sozialamt des Landkreises Wolfenbüttel hat die EDV-Chefin seit mindestens 2011 einen Vertrag mit Prosoz. Erst in diesem Jahr wurde in ihrem Amt ein Auftrag vergeben - an Prosoz. "Natürlich" habe die Systemverantwortliche an der Ausschreibung mitgewirkt , bestätigt ein Sprecher des Landkreises. "Die Festlegung der Auswertungskriterien und der abschließende Vergabevorschlag erfolgten jedoch durch die Leitungsebene", teilt der Sprecher mit.

hat die seit mindestens 2011 einen Vertrag mit Prosoz. Erst in diesem Jahr wurde in ihrem Amt ein Auftrag vergeben - an Prosoz. "Natürlich" , bestätigt ein Sprecher des Landkreises. "Die Festlegung der Auswertungskriterien und der abschließende Vergabevorschlag erfolgten jedoch durch die Leitungsebene", teilt der Sprecher mit. Das Arbeitsamt des Kreises Darmstadt-Dieburg brauchte 2011 eine neue Software. Der Mitarbeiter , der die Software betreute, war nebenberuflich als "Tester" für Prosoz tätig. Den Auftrag erhielt im Jahr 2012 Prosoz. Ein Sprecher des Amtes bestätigt: Der Mann habe später an weiteren Lizenzbeschaffungen mitgewirkt . Der Sprecher betont, dass die "Nebentätigkeit transparent war", der Kollege habe "nie abschließend entscheiden dürfen."

brauchte 2011 eine neue Software. Der , der die Software betreute, war nebenberuflich als tätig. Den Auftrag erhielt im Jahr 2012 Prosoz. Ein Sprecher des Amtes bestätigt: Der Mann habe später . Der Sprecher betont, dass die "Nebentätigkeit transparent war", der Kollege habe "nie abschließend entscheiden dürfen." Im Ennepe-Ruhr-Kreis stellte das Sozialamt 2013 um auf neue Prosoz-Programme - und hatte den Auftrag zuvor nicht ausgeschrieben. Die Leiterin der Sachbearbeitung war zwei Jahre zuvor nebenberuflich für Prosoz tätig. corr

Zum Thema Städte weisen Vorwürfe zurück

Gute Stimmung hilft

Tatsächlich könnte die enge Bindung an Prosoz dafür sorgen, dass im jeweiligen Amt weiterhin Prosoz-Lizenzen genutzt werden. Oder dass Einfluss genommen wird auf Ausschreibungen und Aufträge. Das bestätigt ein ehemaliger Geschäftsführer von Prosoz. "Ganz wichtig für neue Aufträge oder fortlaufende Verträge ist die Stimmung in den Kommunen", sagt der Mann, der anonym bleiben will. Prosoz habe ihm gedroht, falls er mit uns spricht. Der ehemalige Geschäftsführer von Prosoz sagt, wenn die Stimmung gut sei, dann würden die Behördenmitarbeiter Ausschreibungen so spezifisch formulieren, dass nur Prosoz sie erfüllen kann. Offiziell geht dann alles mit rechten Dingen zu.

Wenn das wirklich so läuft, könnte man das Honorar, das Prosoz an Verwaltungsmitarbeiter zahlt als Gefälligkeit werten. Als flächendeckende Landschaftspflege im ganzen Bundesgebiet, um auch künftig Aufträge zu erhalten. Oder ganz einfach als Korruption. Aber als Korruption, die nur schwer nachzuweisen wäre. Prosoz sagt, jeder Verdacht auf Korruption sei "unbegründet". Die "freien Mitarbeiter" würden wichtige Arbeiten erfüllen. Ihre Auswahl erfolge "ausschließlich anhand fachlicher Kriterien".

In 103 Kommunen und Institutionen in Deutschland hat Prosoz freie Mitarbeiter unter Vertrag genommen, allein zwischen 2011 und 2015. Correctiv hat alle 103 Organisationen gefragt, wie sie die anrüchige Praxis rechtfertigen. Einige Behörden antworteten gar nicht, halbherzig oder mauerten. Drei Viertel der Pressestellen antworteten ausführlich. Sie sagten beinahe unisono: Alles sei mit rechten Dingen zugegangen. Die Mitarbeiter mit Prosoz-Nebenjob seien keine Entscheidungsträger bei Vergaben. Die Vergabestellen seien verantwortlich.

Formal mag das stimmen. Doch viele, die von Prosoz Geld erhalten hatten, leiten IT-Abteilungen oder Sachgebiete. Wird über neue Software entschieden - fragt man dann nicht die Kollegen in der IT-Abteilung? Doch wie können diese neutral sein, wenn sie gleichzeitig vom Anbieter Prosoz ein Honorar erhalten?

Eine Sprecherin von Prosoz verteidigt die Praxis - der Einsatz von Kunden-Mitarbeitern sei branchenüblich. Aber das stimmt wohl nicht so ganz. Derlei Verträge "sind uns nicht bekannt", sagt eine Sprecherin des Software-Riesen SAP. Die AKDB in Bayern ist ein wie Prosoz kommunal getragenes Software-Unternehmen. Ihr Sprecher sagt, Schulungen würden nahezu ausschließlich mit eigenen Dozenten durchgeführt, Mitarbeiter aus Kommunalverwaltungen nur in Notfällen eingesetzt.

"Nach Vergaberecht unzulässig"

Und auch die direkten Prosoz-Konkurrenten - mittelständische Firmen wie die Prosozial GmbH, Boll und Partner Software oder die Lämmerzahl GmbH - verteilen keine Honorare in den Amtsstuben, sagen sie. Sondern entsenden für Schulungen eigene Experten in die Behörden. Und preisen diese Dienste in ihre Kosten ein.

Ist die Beschäftigung von Mitarbeitern eigener Kunden regelkonform? Olaf Reidt, Experte für Vergaberecht an der Humboldt-Uni in Berlin, stellt fest: "Es ist nach dem Vergaberecht nicht zulässig, dass man an beiden Seiten des Verhandlungstisches sitzt." Es sei denn, man könne einen Interessenkonflikt ausschließen, indem man "entsprechende Mitarbeiter aus dem Verfahren nimmt." Der Autor ist Reporter des Recherchezentrums Correctiv.org. Die Correctiv-Redaktion finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Sie will Missstände aufdecken und unvoreingenommen darüber berichten. Wenn Sie deren Arbeit unterstützen möchten, werden Sie Fördermitglied. Informationen unter correctiv.org/unterstuetzen.