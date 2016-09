Frisches Geld gegen Alzheimer

Mannheim. Der Börsengang des Schweizer Biotechunternehmens AC Immune, bei dem SAP-Mitgründer und Fußballmäzen Dietmar Hopp größter Aktionär ist, dürfte dem Unternehmen bis zu 60 Millionen Dollar (53 Millionen Euro) einbringen. Gestern wurde die Zulassungsurkunde für die amerikanische Technologiebörse Nasdaq bei der amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht.

Über die Gründe, warum AC Immune gerade jetzt an die Börse geht, machte eine Unternehmenssprecherin mit Verweis auf Börsenvorschriften keine Angaben. Kenner der Branche weisen darauf hin, dass derzeit die Gelegenheit für Börsengänge günstig sei. Fonds investieren im Herbst, nicht mehr im Winter. Die nächste Gelegenheit wäre dann erst wieder im Jahr 2017 gewesen. Zudem findet derzeit in New York eine der größten Pharmakonferenzen statt. Da sorgt ein Börsengang für Aufmerksamkeit in der Biotech-Zunft und bei Investoren. Schließlich werden demnächst noch Informationen von Pharma- und Biotechkonzernen wie Eli Lilly und Biogen zu Alzheimer-Medikamenten erwartet.

Das Geld aus dem Börsengang soll ausschließlich dem Unternehmen für weitere Forschung und Entwicklung an Wirkstoffen gegen Alzheimer und der Diagnose von Parkinson zufließen, wie die Sprecherin sagte. Hopps Anteil wird sich laut Zulassungsunterlagen nach dem Börsengang von derzeit knapp 37 Prozent auf ein Drittel reduzieren.

Deutschland im Hintertreffen Bei Börsengängen, Risikokapital und Neugründungen kann die deutsche Biotechbranche international nicht mithalten. Das sind die Ergebnisse des Biotechnologiereports des Beratungsunternehmens EY. Lediglich ein Biotechunternehmen (Curetis) ist vergangenes Jahr in Deutschland an die Börse gegangen, 2014 waren es zwei. Damit ist Biotech aus Deutschland weltweit stark unterrepräsentiert. In den USA gingen 45 Biotechfirmen an die Börse. Die Börsengangsquote (Börsengänge in Prozent der Biotechunternehmen) liegt in den USA beim Fünffachen des deutschen Werts.

Kein Börsengang aus Geldnot

Zweiter Großaktionär mit rund 23 Prozent ist der Schweizer Unternehmer Rudolf Maag, der einst sein Vermögen mit einer Firma machte, die Zahnimplantate herstellt. In der Schweiz ist er als Miteigentümer des Fünfsternehotels Le Grand Bellevue in Gstaad bekannt.

Zwölf Prozent an AC Immune hält das Management, darunter die Vorstandsvorsitzende Andrea Pfeifer, die AC Immune im Jahr 2003 mitgründete. Hopp ist mit seiner Biotechbeteiligungsgesellschaft Dievini seit 2007 als Aktionär an Bord. Wann der erste Wirkstoff gegen Alzheimer auf den Markt kommt, hängt von den derzeit laufenden Studien zur Wirksamkeit ab. Ende 2020 dürfte eine Entscheidung über die Vermarktung fallen. Ein Börsengang aus Geldnot ist die Notierung an der Nasdaq nicht. AC Immune gilt als gut finanziert. Zwischen 2003 und 2016 gab es fünf Finanzierungsrunden durch die bisherigen Eigentümer. Sie brachten dem Unternehmen rund 130 Millionen Dollar ein.

Doch die Biotechfirma ist nicht nur auf ihre Investoren angewiesen. Den Angaben im Börsenprospekt zufolge werden seit 2014 schwarze Zahlen geschrieben. Zuletzt wurden Umsatzrenditen von bis zu 30 Prozent ausgewiesen. An Barmitteln liegen 82 Millionen Dollar in der Unternehmenskasse.

Sollte der Börsengang wie von AC Immune geplant über die Bühne gehen, ergäbe sich ein Unternehmenswert zwischen 550 und 650 Millionen Dollar. Auf einen hochgerechneten Wert von bis zu 1,4 Milliarden Dollar werden nach Angaben der Sprecherin bei weiteren Erfolgen die Partnerschaften mit Pharmakonzernen wie der Roche-Tochter Genentech, Biogen und Johnson & Johnson beziffert.

Das kann so kommen, muss aber nicht. Gleich auf der ersten Seite des 200 Seiten starken Börsenprospekts steht ein Verweis auf die Risiken des Geschäftsmodells von AC Immune. Dort heißt es, dass der Erfolg sehr stark von dem am weitesten entwickelten Wirkstoff Crenezumab (gegen Alzheimer) abhängt. Es gebe derzeit kein vermarktungsfähiges Medikament und ein Großteil der Investitionen sei in die Entwicklung von Crenezumab geflossen. Sollten Fortschritte ausbleiben, fließt auch kein Geld der Partner in der Pharmaindustrie.