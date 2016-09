Gegen „Diktat der Arbeitgeber“

Mannheim. Es ist ja auch ein Zeichen, wenn der, der eigentlich gerade verabschiedet wird, die kämpferischste Rede des Abends hält. Reinhold Götz (62) ist das gelungen. Bei seinem Abschied als Erster Bevollmächtigter der IG Metall-Geschäftsstelle Mannheim gestern Abend war von Wehmut wenig zu spüren.

Zum Beispiel, wenn es um das Ringen um die Arbeitsplätze bei General Electric, vormals Alstom, in Mannheim geht. "Wir legen uns hier mit einem der mächtigsten Konzerne auf diesem Globus an", rief Götz im Mannheimer Gewerkschaftshaus. "Das, was wir bei GE erleben, das toppt alles, was ich bisher in meinem Berufsleben erlebt habe."

Agenda 2010 abgelehnt

Über 35 Jahre war Reinhold Götz hauptamtlicher Funktionär der IG Metall, erst als Jugendsekretär in Mannheim, zwischenzeitlich einige Jahre in der Zentrale in Frankfurt, danach wieder in Mannheim, als Zweiter und schließlich seit 2009 als Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Rund 250 geladene Gäste waren zum Abschied von Götz ins Gewerkschaftshaus gekommen - neben Weggefährten Vertreter aus der Politik, allen voran der SPD, aber auch aus anderen Parteien, dazu auch Mitglieder von Gesamtmetall.

Der Bundesvorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, dankte Götz in seiner Rede für seinen Einsatz. Er erinnerte auch daran, dass Götz, der bereits mit 16 Jahren in die SPD eingetreten ist, schon früh zur Agenda 2010 von Gerhard Schröder ein "klares Nein" abgegeben habe und auch mit der Mannheimer IG Metall den Widerstand gegen die Rente mit 67 angetrieben habe.

Vieles, was Reinhold Götz in seinem Arbeitsleben bei der IG Metall beschäftigt habe, wolle die Gewerkschaft auch künftig wieder zentraler behandeln. Allen voran das Thema Arbeitszeit. "Arbeitszeit ist eine ganz zentrale Stellschraube für gute Arbeit und für ein gutes Leben", sagte Hoffmann. Vieles sei hier in den vergangenen Jahren nach der Finanzkrise aus dem Lot geraten, "wir wollen darum das Thema Arbeitszeit wieder nach ganz oben setzen."

Auf Götz an der Spitze der IG Metall Geschäftsstelle Mannheim folgt Klaus Stein, der bereits Stellvertreter war. Neuer Zweiter Bevollmächtigter ist Thomas Hahl. Die IG Metall hat an dem traditionellen Industriestandort Mannheim einen großen Einfluss. Mit mehr als 28 000 Mitgliedern gehört sie zu den größten Verwaltungsstellen der Gewerkschaft in Deutschland.

Erinnerung an schwierige Zeiten

Das politische Vermächtnis von Götz sei seine Standfestigkeit, sagte sein Nachfolger Stein gestern. Er dankte seinem Vorgänger für den Übergang und dafür, dass er sich weiter mit der IG Metall im Kampf um den Erhalt der GE-Arbeitsplätze engagieren wolle. "Für uns als Kommunalpolitiker ist das ja gar kein Abschied", sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Götz sitzt für die Sozialdemokraten seit 1999 im Mannheimer Gemeinderat, dieses Engagement wird er fortführen.

Götz selbst erinnerte auch an die schwierigen Zeiten, etwa die Schließung des Alcatel SEL-Werkes in Mannheim, die die IG Metall nicht verhindern konnte. "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es manche andere Unternehmen nicht mehr gäbe, wenn wir uns nicht gegen das Diktat der Arbeitgeber gewehrt hätten", sagte Götz.